Как ретроградный Меркурий повлияет на знаки зодиака в 2022 году

Почему период ретроградности так боятся люди и как прожить его без лишних потерь?

Каждая планета Солнечной системы может двигаться по двум разным траекториям. Первое — это директное перемещение планеты, она движется в привычном направлении, тело вращается по заданной траектории, не сбивается с пути. Второе — ретроградное движение, когда небесное тело начинает идти назад, это не настоящее движение, создается оптическая иллюзия. При ретроградном движении Меркурия наблюдаются изменения в плане поведения человека.

Как действовать во время ретроградности

Все знают, что Меркурий относится к планете, которая отвечает за информацию, знания. Во время ретроградного движения эти направления считаются более уязвимыми. Могут отмечаться разного рода неудачи, которые можно перенаправить, если знать как.

1. Если бизнес-проект развивается не так как нужно, в период ретроградности можно увидеть слабые стороны, обозначить изменения, внести правки и разработать дальнейшую стратегию.

2. В этот период не стоит спешить с выбором вакансии, так как после завершения этого времени могут поступить более выгодные предложения.

3. Не стоит торопиться, если сорвалась сделка, после завершения ретроградности можно заключить более выгодные контракты.

4. Пришлось перенести мероприятие, стоит отнестись к этому оптимистично, у вас будет время лучше к нему подготовиться.

5. Специалисты рекомендуют обратить внимание на клиентов, с которыми в этот период не удалось заключить соглашение. После исчезновения данной аномалии есть все шансы, что решение будет благоприятным.

Необходимо помнить, что в период ретроградного Меркурия люди стремятся все переделать, переосмыслить, переоценить или пересмотреть. Многие склонны сильно торопиться, что может отрицательно сказаться на работе, жизни. Поэтому спешка в серьезных делах неуместна, только разумный подход поможет добиться успеха в дальнейшем.

Ретроградный Меркурий в астрологии, влияние расположения планеты на человека

Отвечает Меркурий за поездки, общение, торговлю, информацию. Планету назвали в честь самого быстрого древнеримского бога, сына Юпитера, который являлся покровителем торговли, способствовал обогащению и прибыли.

Что такое ретроградный Меркурий в астрологии? Меркурий, по сравнению с остальными планетами, движется быстрее всего. Когда наблюдается ретроградность в движении, отмечаются суета, хаос, нарушение порядка вещей, всевозможные препятствия. Вы не раз сталкивались с тем, что поезд, самолет опаздывали или возникали поломки. Наблюдается разлад между знакомыми, родными, друзьями. Отменяются прежние договоренности, клиенты отказываются от услуг банка, не хотят приобретать товары.

В период ретро Меркурия стоит в первую очередь быть начеку Близнецам и Весам, однако эта аномалия, так или иначе, оказывает влияние и на остальные знаки зодиака. Не стоит игнорировать влияние данной планеты в натальной карте. Меркурий в этом случае указывает на замедленность мышления, осторожность, осмотрительность в общении. В этот период все решения требуют долгого обдумывания, они могут быть пересмотрены несколько раз.

Что можно и что нельзя делать в период ретроградного Меркурия знакам зодиака

Во время ретроградного Меркурия не стоит реагировать на провокации и конфликты, лучше не соглашаться на компромиссы и уступки. Кроме этого в этот период не советуют:

· вступать в новые отношения;

· начинать новые проекты и заключать соглашения;

· доверять новым знакомым и деловым партнерам;

· оформлять кредиты, брать или давать деньги в долг;

· совершать длительные поездки или отправляться в путешествие;

· менять работу.

В общении с другими людьми необходимо быть максимально осторожными, не реагировать на преднамеренные конфликтные ситуации, не участвовать в провокациях. Такие ситуации могут отрицательно сказаться на самочувствии или дальнейшей жизни, разрушить дружбу, разорвать родственные связи.

В период ретроградности Меркурия людям часто хочется спланировать путешествие, отправиться в отпуск, организовать поездку. Этого делать не следует, так как запланированное может не состояться или не принести положительных эмоций. Каждому человеку стоит взвесить все риски, чтобы принять правильное решение.

В период действия такой аномалии допустимо заниматься текущими делами, плыть по течению, наблюдать за событиями, которые будет подбрасывать ретро Меркурий и стараться на них не реагировать, а делать выводы на будущее.

Обязательно стоит учесть влияние Меркурия в натальной карте, так как без этого прогноз будет не совсем верным.

На какие аспекты в жизни влияет планета в период обратного движения

Когда Меркурий начинает двигаться в обратном направлении, стоит пересмотреть свои взгляды на жизни. Не рекомендуется спешка, все решения должны быть взвешены, их окончательное исполнение стоит перенести на более благоприятное время. Прежде всего, следите за своими словами, так как вас могут неправильно понять. Лучше сто раз подумать, чем сказать или дать обещание. Слова могут обернуть против вас, а обещание вы не сможете исполнить.

Время пришло для того, чтобы все сведения воспринимать критично, не стоит делиться непроверенными данными. Рассмотрим более подробно по отношению к знакам зодиака влияние ретроградности Меркурия.

Людям с таким знаком будет сложно совладать со своим эмоциональным состоянием. Такие перепады могут вызывать чувство гнева. Ракам рекомендуется найти источник положительной энергии. Им стоит заняться любимым делом.

Царю зверей стоит усмирить свою гордыню, совладав со своим раздутым эго. В противном случае могут возникнуть большие проблемы, конфликтная ситуация способна привести к расставанию, разрыву отношений, отмене соглашения, увольнению.

Склонность к любви и совершенству может приобрести глобальные масштабы, желательно перенаправить свою тягу в более миролюбивое русло: на домашний уют и самосовершенствование.

Весам стоит держать себя в руках, не нужно распространять непроверенную информацию, участвовать в сплетнях и интригах. Это все быстро обернется в вашу сторону и принесет проблемы, неудачи и несчастье.

Люди с ретроградным Меркурием в знаке Скорпиона склонны к саморазрушению. Им не стоит поддаваться своим слабостям. Все поступки должны быть взвешенными, рекомендуется прислушиваться к своему состоянию и беречь себя, избегать конфликтов.

В период ретроградности Меркурия Стрельцам стоит навести порядок в своих делах, задуматься над целью, пересмотреть многие моменты в своей жизни. В это время следует определиться, на что действительно стоит тратить свое время. Это может быть полезно в дальнейшем.

Не следует идти на поводу у других людей, какие бы сказочные перспективы они не обещали. Необходимо принимать взвешенные решения и тратить больше времени на обдумывания. Дать ответ вы всегда успеете.

Обратите внимание на общение с другими людьми, не стоит вести себя импульсивно. В некоторых случаях лучше промолчать, высказаться вы всегда успеете. Самое время научиться сдерживаться.

Когда будет ретроградный Меркурий, Рыбам следует больше уделить внимание своей интуиции. Если есть предчувствие неприятностей, лучше отложить поездку, сделку или перелет.

На самом деле этот знак очень часто склонен себя переоценивать, в период ретроградности можно посмотреть на себя со стороны, что позволит многое изменить в своей жизни в лучшую сторону.

Влияние ретроградного Меркурия на Тельцов неоднозначно, может отмечаться увеличение патологического чувства жадности, что приведет к конфликтам, испортит отношение с окружающими. Необходимо попробовать держать себя в руках.

Стресс доконает Близнецов, и это отразится на самочувствии. Поэтому в этот период полезно пить витамины, чаще гулять на улице и радовать себя чем-то вкусненьким.

Влияние ретроградности Меркурия на натальную карту человека

Ретроградная планета в натальной карте, если это Меркурий, Венера или Марс, может свидетельствовать о наличии у человека талантов. Обладатели натального ретроградного Меркурия отличаются хорошей интуицией, повышенной чувствительностью. Они редко ошибаются в людях. Их ум более критичен, они обладают аналитическими способностями и прекрасно работают с информацией. Такие люди избирательны в общении, умны, они любят долго размышлять. Много известных писателей отмечены ретроградным Меркурием: Булгаков, Достоевский, Маркес, Сервантес, Борхес, Толкиен, Ахматова.

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