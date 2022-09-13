Почему не нужно бояться ретроградного Меркурия в 2022 году

Этот период может во многом нам помочь, только стоит правильно им воспользоваться.

Наверное, уже каждый хотя бы раз слышал упоминание ретроградного Меркурия, даже если не особо увлекается астрологией. Под этим словосочетанием подразумевается время, когда кажется, будто планета пятится назад. Ниже мы расскажем, как влияет ретроградный Меркурий, когда именно он наступит в 2021 году и каких рекомендаций следует придерживаться.

Принято считать, что планета отвечает за мышление, разговоры, торговлю и путешествия. Она непосредственно воздействует на телефонные звонки, переписки, поездки, транспортные средства, учебу, продажи. Поэтому в период ретроградного Меркурия нередко возникают промедления и проблемы в перечисленных сферах.

Будьте готовы к незапланированным обстоятельствам, из-за которых может сорваться сделка или откладываться оформление документов. Если вы собрались в путешествие, то возможна поломка машины, изменение расписания. Иногда ломается техника, ухудшается мобильная связь. Однако это не значит, что нужно отложить все дела. Астрологи советуют лишь быть сосредоточеннее и не бояться ретроградного Меркурия.

В это время следует с осторожностью приобретать новую технику. Если вы все же решитесь на покупку, сохраните чек. Отправляясь в командировку или на отдых, перепроверьте собранные вещи и приезжайте на вокзал или в аэропорт заранее. В учебе может понадобиться повышенная сосредоточенность.

Касательно работы: астрологи рекомендуют проявить особую внимательность при подписи документов и заключении сделок. По нескольку раз читайте каждую бумагу, ведь ретроградный Меркурий стремится «сломать» все, что не идеально.

На кого влияет планета?

Ощутят ее воздействие абсолютно все. Но больше всего влияние почувствуют люди, у которых в натальной карте Меркурий является активной планетой. Им следует больше остальных проявить осторожность и «ходить вдоль стенки». Это время идеально подходит для перерыва и переосмысления прошлого. В ретроградный период ухудшается концентрация. Поэтому лучше отдохнуть, чем совершать ошибки, которые потом придется исправлять.

Даже у окружающих возникнет желание поговорить о прошлом. Подобное настроение может появиться и у вас. Подумать над прошлым бывает полезно, особенно если у вас получится вынести новый урок. Такие мысли помогут найти новый путь развития.

Во время ретроградности можно ощутить на себе кармический бумеранг, когда приходится пожинать плоды совершенных поступков. Если раньше вы упорно работали ради своей цели, то теперь будете получать приятные результаты. А если вами руководили лень и злость на окружающих, готовьтесь к «возмездию».

Эти несколько недель подойдут для исправления неусвоенных уроков. Не стоит начинать новые проекты, зато можно успешно разобраться со старыми. Если завершите всю неоконченную работу, то будете вознаграждены больше ожидаемого.

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