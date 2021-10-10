Как связаны кармические долги и ретроградный Меркурий

Как ретроградный период влияет на натальную карту человека?

Джйотиш(а) — индийская ведическая астрология, основанная на сидерическом (неподвижном) зодиаке. Поэтому она отличается от привычной большинству западной астрологической науки. В обеих системах есть понятие ретроградного движения планет — такое явление наблюдается, когда из-за своеобразного «наложения» проекций кажется, что объект движется в обратном направлении — так же, как остается позади автомобиль, который вы обгоняете на трассе, или едет по противоположной стороне.

Джйотиш о ретроградном Меркурии в разных домах натальной карты

Из объектов, учитываемых при составлении натальных карт и гороскопов, такое не случается только с Солнцем и Луной. Ретроградность делает более сложным достижение целей, создает и обостряет конфликты в сфере, за которую отвечает планета. Если человек родился в такой период, это значит, что у него остался кармический долг из прошлой жизни, какие-то задачи, которые он должен решить в этой.

Основное значение

Меркурий — самая маленькая планета Солнечной системы. Он находится ближе всех к Солнцу, а год на нем длится всего 88 наших земных дней. Поэтому ретроградный Меркурий ежегодно происходит несколько раз в год — например, в 2021-м трижды, последний такой период — с 8–10 часов 27 сентября до 16–18 часов 18 октября по московскому времени.

Меркурий отвечает за коммуникации, переговоры, общение, торговлю, ведение бизнеса, а также писательство и обучение, умение формулировать и выражать мысли, воспринимать собеседника и говорить с ним на одном языке. Поэтому в период ретроградного Меркурия часто случаются задержки в согласовании каких-то вопросов, подписании документов, сложнее изучать новые темы, в документах и отчетах проскакивают ошибки и т. д. Лучше отложить командировки и новые знакомства, а также трудоустройство и крупные покупки. Кроме того, техника — ведь именно компьютеры и гаджеты мы больше всего используем для общения в современное время — чаще выходит из строя, могут неправильно срабатывать цифровые приложения.

Впрочем, есть и положительные моменты — например, могут выйти на связь странные знакомые, контакт с которыми был потерян, или вернуться идеи, отложенные когда-то в долгий ящик. В таком случае нежелательно форсировать события — прежде чем что-либо предпринимать, дождитесь, когда Меркурий вернется к директному движению.

Ретроградный Меркурий в домах джйотиш

Если в момент рождения планета двигалась в обратном направлении, это сказывается на характере и событиях дальнейшей жизни — при ретроградности Меркурий «дарит» человеку вдумчивость и аналитические способности, склонность к глубокому погружению в тему, но вот схватывать «на лету» и сходиться с новыми людьми при таком гороскопе сложно. Часто изюминкой этой личности становится очень нестандартное мышление — в качестве примера приведем Сальватора Дали.

Ретроградный Меркурий в карте джйотиш может находиться в разных домах — это влияет на проявления его влияния.

Так, если это первый дом, человеку необходимо долго обдумывать ситуацию, прежде чем принимать решение, но при этом он может бросать дела недоделанными или обещать то, что не собирается выполнять.

Во 2 доме попятное движение Меркурия сказывается в переменчивости мнений и ценностей человека. Сиюминутные увлечения, транжирство, стремление «казаться, а не быть» часто свидетельствуют о том, что в прошлой жизни человек не смог найти настоящих целей, концентрируясь на накоплениях и внешних символах успеха.

Кармическая задача обладателя ретроградного Меркурия в 3 доме — научиться достойно общаться с разными людьми. Проявлявшаяся в прошлом воплощении гордыня приводит к тому, что в этом приходится иметь дело с негативно настроенными или не самыми статусными родственниками, соседями, коллегами — таким образом жизнь дает отработать карму.

Ретроградный Меркурий в 4 доме джйотиш — знак, что человеку нужно научиться сдерживать вспыльчивость и гнев, взаимодействовать с другими вежливо и спокойно, относиться к ним с пониманием и добротой.

В 5 доме — скорее всего, дело в безответственном отношении к противоположному полу, неготовности хранить верность и брать на себя ответственность за семью и детей. В этом и урок — стать ответственным и верным, не размениваться на интрижки и строить серьезные отношения.

Если в 6 доме проявился ретро-Меркурий, жизнь часто учит с уважением и вниманием относиться к нуждам общества или коллег — тех, с кем не связан родственными узами, потому что в прошлом воплощении он пренебрегал чужими интересами.

В седьмом доме эта планета в попятном движении ставит перед человеком задачу научиться быть верным и надежным в браке или партнерстве, отказаться от чрезмерной эгоистичности и научиться ответственности.

Если ретро-Меркурий расположен в 8 доме, в этой жизни важно уделять внимание ее целям и поиску правды. На этом пути нельзя довольствоваться поверхностными способами, ударяться в лженауки или черную магию. Научитесь быть вдумчивым и видеть истинный смысл происходящего.

Ретроградный Меркурий в 9 доме в чем-то схож с восьмым, но в данном случае важно не только искать глубокие и верные знания, но и применять их и передавать другим людям.

Людям с ретроградным Меркурием в 10 доме нужно научиться ответственно и честно работать, строить отношения с руководством и подчиненными. Если правильно осознать и выполнить этот урок, это даст возможность действительно развиваться самому в профессиональном плане и достичь успеха в бизнесе.

11 — здесь важно отказаться от сомнительных знакомств и компаний, найти настоящих друзей, которые пользуются уважением в обществе, и построить с ними равные, честные, уважительные отношения.

Ретро-Меркурий в 12 доме часто заставляет действовать и общаться импульсивно, что может приводить к недопониманию и даже вражде. Чтобы отработать эту карму, надо внимательно относиться к тому, что и как говоришь, не принимать скоропалительных решений, думать о последствиях поступков.

Впрочем, при любом положении планет человеку важно стремиться быть честным, ответственным, понимать суть происходящего, не делать поверхностных выводов и стараться сохранять в общении вежливость.

Если ретроградный Меркурий — лагнеша

Что делать, если в возвратном движении оказалась планета-управитель восходящего знака? Ведь она считается основополагающей для всего гороскопа в джйотиш?

Действительно, лагнеш — планета, управляющая первым домом — в джйотиш оказывает наибольшее влияние на человека. В случае Меркурия это дает высокую коммуникабельность, тягу к знаниям, умение систематизировать информацию. При его попятном движении они часто сохраняются, но каким-то образом трансформируются — например, давая чрезмерную эксцентричность в суждениях, желание эпатировать, или, наоборот, закрытость и стремление к уединенному образу жизни.

Если в карте у вас или ваших близких есть ретроградный Меркурий, это не является серьезным препятствием для достижения успеха и счастья. Просто следует помнить, что сферам общения с людьми, обучения, работы с информацией желательно уделить внимание — стараться сохранять объективность, не быть поверхностным, брать на себя свою долю ответственности, быть честным во взаимоотношениях. Это позволит усвоить кармические уроки и сделать свою жизнь наполненной гармонией.