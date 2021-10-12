Как ретроградный Меркурий помогает достичь успеха

Оказывается, вредная планета может нам во многом помочь.

Формула души определяется моментом и местом рождения. Она отражает задачи, которые нам надо решить в этой жизни, мотивы для действий и стратегии, которые помогут достичь успеха, те моменты, которые будут наиболее значимы. При этом определяется центр — одна или несколько планет, имеющих особенное значение, своеобразное ядро — а вокруг них остальные небесные тела, поддерживающие центральную конструкцию.

Большое значение имеет, находятся ли планеты в прямом (директном) или обратном (ретроградном) движении. Во втором случае они сдерживают проявление соответствующих характеристик, уводят их вглубь, а также могут свидетельствовать о не решенных в прошлых жизнях вопросах, которые требуют внимания в настоящем.

Как рассчитывается формула души

Методика разработана российским астрологом А. Астрогором. При расчетах используются данные о дате и времени рождения, а также месте, чтобы определить расположение небесных тел. В центре может оказаться одна или несколько планет — это означает, что человеку необходимо концентрироваться на чем-то одном или можно и нужно менять направления деятельности, вести несколько проектов одновременно и т. д. Сделать все расчеты можно на сайте https://astrofd.ru/calm.html. Ретроградные планеты в результатах отмечены красным цветом и буквой R.

Ретроградный Меркурий в центре формулы души

Не зря эта планета названа в честь бога торговли и ремесел. В астрологии Меркурий отвечает за общение, переговоры, технические средства, с помощью которых мы общаемся, документы. Обучение, усвоение информации, интуиция, умение делать выводы и прогнозы, мышление, познание и самопознание также в зоне ее влияния. Люди под покровительством этой планеты часто любят путешествовать, узнавать и открывать что-то новое, находить взаимосвязи. Им хорошо даются медицина, искусство и ремесла, где требуется «ювелирная» работа руками.

Если же планета движется в обратном направлении, именно в этих сферах могут возникать сложности — проблемы с восприятием знаний и обучением, склонность к поверхностным суждениям, неумение общаться вежливо и в границах, иногда даже мошенничество или бизнес на грани. Человек может быть чрезмерно болтлив или, напротив, не желать общаться с другими людьми, не применять полученные знания или делать чересчур оригинальные выводы, которые только помешают на пути к успеху. Могут возникать проблемы со здоровьем — преимущественно с органами дыхания, но могут страдать и другие системы.

Однако не следует пугаться. Ретроградность означает только то, что данная сфера потребует больше внимания — возможно, придется тренировать усидчивость и внимательность, специально развивать коммуникационные навыки и учиться контролировать свою речь, придерживаться здорового образа жизни и т. д. И при правильном подходе ретро-Меркурий не мешает стать ученым или писателем — напротив, после приложения усилий для получения навыков многие гораздо лучше их оценивают и используют.

Кроме того, посмотрите, какие еще планеты есть в центре формулы души. Они могут помочь справиться со сложностями и дать дополнительные возможности для раскрытия потенциала.

Если ретроградный Меркурий в формуле души в числе дополнительных планет

В таком положении он поддерживает центр, дает ему свою энергию. Чем ближе к «ядру», тем сильнее влияние. И хотя для выбора профессии и пути ориентируются именно на центр, но без обучения и общения достичь успеха сложно, поэтому рекомендации останутся теми же. Ведь умение слушать и слышать, делать выводы и находить аргументы, воспринимать информацию и усваивать навыки будет полезно в любом случае.