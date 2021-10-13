Чего опасаться, если вы родились в ретроградный Меркурий

К чему стоит готовиться тем людям, что родились в ретроградный период?

В астрологии Меркурий отвечает за общение, поиск, усвоение, систематизацию информации, переговоры, а также коммуникации, в том числе с помощью технических средств.

Периоды ретроградности, когда с Земли кажется, что он движется в обратном направлении, традиционно считаются более опасными с точки зрения выхода из строя техники, ошибок в документах, недопониманий, срыва договоренностей и других неприятностей. Случаются они обычно три раза в год, реже — четыре, и продолжаются 21 день каждый.

Люди, родившиеся при ретроградном Меркурии, могут отличаться поверхностностью суждений, испытывать сложности при усвоении информации, а в общении быть слишком замкнутыми или, наоборот, самоуверенными и невежливыми. Конечно, это не приговор, а всего лишь знак, что данной сфере необходимо уделить несколько больше внимания. В этой статье представим информацию о том, когда был ретроградный Меркурий в последние десятилетия.

2022 год, Периоды ретроградного Меркурия

с 14.01 по 04.02 в знаке Водолей-Козерог

с 10.05 по 03.06 в знаке Близнецы-Телец

с 10.09 по 02.10 в знаке Весы-Дева

с 29.12.22 по 18.01.23 в знаке Козерог

2021 год, Периоды ретроградного Меркурия

с 30.01 по 21.02 в знаке Водолей

с 30.05 по 23.06 в знаке Близнецы

с 27.09 по 18.10 в знаке Весы

2020 год, Периоды ретроградного Меркурия

с 17.02 по 10.03 в знаке Рыбы-Водолей

с 18.06 по 12.07 в знаке Рак

с 14.10 по 03.11 в знаке Скорпион-Весы

2019 год, Периоды ретроградного Меркурия

с 05.03 по 28.03 в знаке Рыбы

с 07.07 по 01.08 в знаке Лев-Рак

с 31.10 по 20.11 в знаке Скорпион

2018 год, Периоды ретроградного Меркурия

с 23.03 по 15.04 в знаке Овен

с 26.07 по 19.08 в знаке Лев

с 17.11 по 07.12 в знаке Стрелец-Скорпион

2017, Периоды ретроградного Меркурия

с 19.12.16 по 08.01.17 в знаке Козерог-Стрелец

с 10.04 по 03.05 в знаке Телец-Овен

с 13.08. по 05.09 в знаке Дева-Лев

с 03.12 по 23.12 в знаке Стрелец

2016, Периоды ретроградного Меркурия

с 05.01 по 25.01 в знаке Водолей-Козерог

с 28.04 по 22.05 в знаке Телец

с 30.08 по 22.09 в знаке Дева

с 19.12.16 по 08.01.17 в знаке Козерог-Стрелец

2015, Периоды ретроградного Меркурия

с 22.01 по 12.02 в знаке Водолей

с 19.05 по 12.06 в знаке Близнецы

с 18.09 по 10.10 в знаке Весы

2014, Периоды ретроградного Меркурия

с 07.02 по 01.03. в знаке Рыбы-Водолей

с 07.06 по 02.07 в знаке Рак-Близнецы

с 05.10 по 26.10 в знаке Скорпион-Весы

2013, Периоды ретроградного Меркурия

с 23.02 по 18.03 в знаке Рыбы

с 27.06 по 21.07 в знаке Рак

с 21.10 по 11.11 в знаке Скорпион

2012, Периоды ретроградного Меркурия

с 12.03 по 04.04 в знаке Овен-Рыбы

с 15.07 по 08.08 в знаке Лев

с 07.11 по 27.11 в знаке Стрелец-Скорпион

2011, Периоды ретроградного Меркурия

с 31.03 по 23.04 в знаке Овен

с 03.08 по 27.08 в знаке Дева-Лев

с 24.11 по 14.12 в знаке Стрелец

2010, Периоды ретроградного Меркурия

c 27.12 по 16.01 в знаке Козерог

с 18.04 по 12.05 в знаке Телец

с 21.08 по 13.09 в знаке Дева

с 11.12 по 30.12 в знаке Козерог-Стрелец

2009, Периоды ретроградного Меркурия

с 12.01 по 01.02 в знаке Водолей-Козерог

с 07.05 по 31.05 в знаке Близнецы-Телец

с 07.09 по 30.09 в знаке Весы-Дева

с 27.12 по 16.01 в знаке Козерог

2008, Периоды ретроградного Меркурия

с 29.01 по 19.02 в знаке Водолей

с 27.05 по 20.06 в знаке Близнецы

с 24.09 по 16.10 в знаке Весы

2007, Периоды ретроградного Меркурия

с 14.02 по 08.03 в знаке Рыбы

с 16.06 по 10.07 в знаке Рак

с 12.10 по 02.11 в знаке Скорпион-Весы

2006, Периоды ретроградного Меркурия

с 03.03 по 26.03 в знаке Рыбы

с 05.07 по 29.07 в знаке Лев-Рак

с 29.10 по 18.11 в знаке Скорпион

2005, Периоды ретроградного Меркурия

с 20.03 по 12.04 в знаке Овен

с 23.07 по 16.08 в знаке Лев

с 14.11 по 04.12 в знаке Стрелец-Скорпион

2004, Периоды ретроградного Меркурия

с 18.12.03 по 07.01.04 в знаке Козерог-Стрелец

с 07.04 по 01.05 в знаке Телец-Овен

с 10.08 по 03.09 в знаке Дева-Лев

с 01.12 по 20.12 в знаке Стрелец

2003, Периоды ретроградного Меркурия

с 03.01. по 23.01 в знаке Козерог

с 27.04 по 20.05 в знаке Телец

с 29.08 по 20.09 в знаке Дева

с 18.12.03 по 07.01.04 в знаке Козерог-Стрелец

2002, Периоды ретроградного Меркурия с 19.01 по 09.02 Водолей-Козерог с 16.05 по 09.06 Близнецы с 15.09 по 07.10 Весы-Дева

2001, Периоды ретроградного Меркурия

с 04.02 по 26.02 в знаке Рыбы-Водолей

с 04.06 по 28.06 в знаке Близнецы

со 02.10 по 23.10 в знаке Весы

2000, Периоды ретроградного Меркурия

с 22.02 по 15.03 в знаке Рыбы

с 23.06 по 18.07 в знаке Рак

с 19.10 по 08.11 в знаке Скорпион-Весы

1999, Периоды ретроградного Меркурия

с 10.03 по 02.04 в знаке Овен-Рыбы

с 13.07 по 06.08 в знаке Лев-Рак

с 05.11 по 25.11 в знаке Стрелец-Скорпион

1998, Периоды ретроградного Меркурия

с 28.03 по 20.04 в знаке Овен

с 31.07 по 24.08 в знаке Лев

с 21.11 по 11.12 в знаке Стрелец

1997, Периоды ретроградного Меркурия

с 23.12.96 по 12.01.97 в знаке Козерог-Стрелец

с 15.04 по 09.05 в знаке Телец-Овен

с 18.08 по 10.09 в знаке Дева

с 08.12 по 27.12 в знаке Козерог-Стрелец

1996, Периоды ретроградного Меркурия

с 10.01 по 30.01 в знаке Водолей-Козерог

с 04.05 по 28.05 в знаке Телец

с 04.09. по 27.09 в знаке Весы-Дева

с 23.12.96 по 12.01.97 в знаке Козерог-Стрелец

1995, Периоды ретроградного Меркурия

с 26.01 по 16.02 в знаке Водолей

с 24.05 по 17.06 в знаке Близнецы

с 22.09 по 14.10 в знаке Весы

1994, Периоды ретроградного Меркурия

с 11.02 по 05.03 в знаке Рыбы-Водолей

с 13.06 по 07.07 в знаке Рак-Близнецы

с 09.10. по 30.10 в знаке Скорпион

1993, Периоды ретроградного Меркурия

с 28.02 по 23.03 в знаке Рыбы

со 02.07 по 26.07 в знаке Рак

с 26.10. по 15.11 в знаке Скорпион

1992, Периоды ретроградного Меркурия

с 17.03 по 09.04 в знаке Овен-Рыбы

с 20.07 по 13.08 в знаке Лев

с 11.11 по 01.12 в знаке Стрелец-Скорпион

1991, Периоды ретроградного Меркурия

с 15.12. 90 по 04.01.91 в знаке Стрелец

с 05.04 по 28.04 в знаке Овен

с 08.08 по 01.09 в знаке Дева-Лев

с 29.11 по 18.12 в знаке Стрелец

1990, Периоды ретроградного Меркурия

с 31.12.89 по 20.01.90 в знаке Козерог

с 23.04 по 17.05 в знаке Телец

с 26.08 по 18.09 в знаке Дева

с 15.12. 90 по 04.01.91 в знаке Стрелец

1989, Периоды ретроградного Меркурия

с 16.01 по 06.02 в знаке Водолей-Козерог

с 12.05 по 05.06 в знаке Близнецы-Телец

с 12.09 по 04.10 в знаке Весы-Дева

с 31.12.89 по 20.01.90 в знаке Козерог

1988, Периоды ретроградного Меркурия

со 02.02 по 24.02 в знаке Водолей

с 01.06 по 25.06 в знаке Близнецы

с 29.09 по 20.10 в знаке Весы

1987, Периоды ретроградного Меркурия

с 19.02 по 13.03 в знаке Рыбы

с 21.06 по 15.07 в знаке Рак

с 17.10 по 06.11 в знаке Скорпион-Весы

1986, Периоды ретроградного Меркурия

с 07.03 по 30.03 в знаке Овен-Рыбы

с 10.07 по 03.08 в знаке Лев-Рак

со 02.11 по 22.11в знаке Скорпион

1985, Периоды ретроградного Меркурия

с 25.03 по 17.04 в знаке Овен

с 28.07 по 21.08 в знаке Лев

с 19.11 по 08.12 в знаке Стрелец-Скорпион

1984, Периоды ретроградного Меркурия

с 22.12.83 по 11.01.84 в знаке Козерог

с 12.04 по 06.05 в знаке Телец-Овен

с 15.08. по 07.09 в знаке Дева

с 05.12 по 25.12 в знаке Козерог-Стрелец

1983, Периоды ретроградного Меркурия

с 07.01 по 28.01 в знаке Водолей-Козерог

с 02.05. по 26.05 в знаке Телец

со 02.09 по 25.09 в знаке Весы-Дева

с 22.12.83 по 11.01.84 в знаке Козерог

1982, Периоды ретроградного Меркурия

с 23.01 по 13.02 в знаке Водолей

с 21.05 по 14.06 в знаке Близнецы

с 19.09 по 11.10 в знаке Весы

1981, Периоды ретроградного Меркурия

с 09.02 по 02.03 в знаке Рыбы-Водолей

с 09.06 по 04.07 в знаке Рак-Близнецы

с 06.10 по 27.10 в знаке Скорпион-Весы

1980, Периоды ретроградного Меркурия

с 26.02 по 20.03 в знаке Рыбы

с 28.06 по 23.07 в знаке Рак

с 23.10 по 12.11 в знаке Скорпион

1979, Периоды ретроградного Меркурия

с 15.03. по 07.04 в знаке Овен-Рыбы

с 18.07 по 11.08 в знаке Лев

с 10.11 по 30.11 в знаке Стрелец-Скорпион

1978, Периоды ретроградного Меркурия

с 02.04 по 25.04 в знаке Овен

с 05.08. по 29.08 в знаке Дева-Лев

с 26.11 по 16.12 в знаке Стрелец

1977, Периоды ретроградного Меркурия

с 28.12.76 по 17.01.77 в знаке Козерог

с 20.04 по 14.05 в знаке Телец

с 23.08 по 15.09 в знаке Дева

с 12.12.77 по 01.01.78 в знаке Козерог-Стрелец

1976, Периоды ретроградного Меркурия

с 14.01 по 04.02 в знаке Водолей-Козерог

с 09.05 по 02.06 в знаке Близнецы-Телец

с 09.09 по 01.10 в знаке Весы-Дева

с 28.12.76 по 17.01.77 в знаке Козерог

1975, Периоды ретроградного Меркурия

с 30.01 по 21.02 в знаке Водолей

с 30.05 по 23.06 в знаке Близнецы

с 27.09 по 18.10 в знаке Весы

1974, Периоды ретроградного Меркурия

с 16.02 по 10.03 в знаке Рыбы-Водолей

с 18.06 по 12.07 в знаке Рак

с 14.10 по 04.11 в знаке Скорпион-Весы

1973, Периоды ретроградного Меркурия

с 05.03 по 27.03 в знаке Рыбы

с 07.07 по 31.07 в знаке Лев-Рак

с 30.10 по 20.11 в знаке Скорпион

1972, Периоды ретроградного Меркурия

с 22.03 по 14.04 в знаке Овен

с 25.07 по 18.08 в знаке Лев

с 16.11 по 06.12 в знаке Стрелец-Скорпион

1971, Периоды ретроградного Меркурия

с 19.12.70 по 08.01.71 в знаке Козерог-Стрелец

с 10.04 по 03.05 в знаке Телец-Овен

с 13.08. по 05.09 в знаке Дева-Лев

с 03.12 по 23.12 11°58

1970, Периоды ретроградного Меркурия

с 04.01 по 25.01 в знаке Козерог

с 28.04 по 22.05 в знаке Телец

с 30.08 по 22.09 в знаке Дева

с 19.12.70 по 08.01.71 в знаке Козерог-Стрелец

1969, Периоды ретроградного Меркурия

с 20.01 по 10.02 в знаке Водолей

с 18.05 по 11.06 в знаке Близнецы

с 17.09 по 08.10 в знаке Весы

1968, Периоды ретроградного Меркурия

с 07.02 по 28.02 в знаке Рыбы-Водолей

с 06.06 по 30.06 в знаке Рак-Близнецы

с 03.10 по 25.10 в знаке Скорпион-Весы

1967, Периоды ретроградного Меркурия

с 23.02 по 18.03 в знаке Рыбы

с 26.06 по 20.07 в знаке Рак

с 21.10 по 11.11 в знаке Скорпион

1966, Периоды ретроградного Меркурия

с 12.03 по 04.04 в знаке Овен-Рыбы

с 15.07 по 08.08 в знаке Лев

с 07.11 по 27.11 в знаке Стрелец-Скорпион

1965, Периоды ретроградного Меркурия

с 30.03 по 22.04 в знаке Овен

с 02.08 по 26.08 в знаке Дева-Лев

с 23.11 по 13.12 в знаке Стрелец

1964, Периоды ретроградного Меркурия

с 26.12 по 15.01 в знаке Козерог

с 17.04 по 11.05 в знаке Телец

с 20.08 по 12.09 в знаке Дева

с 09.12 по 29.12 в знаке Козерог-Стрелец

1963, Периоды ретроградного Меркурия

с 11.01 по 01.02 в знаке Водолей-Козерог

с 07.05 по 31.05 в знаке Близнецы-Телец

с 07.09 по 29.09 в знаке Весы-Скорпион

с 26.12 по 15.01 в знаке Козерог

1962, Периоды ретроградного Меркурия

с 28.01 по 18.02 в знаке Водолей

с 26.05 по 19.06 в знаке Близнецы

с 24.09 по 16.10 в знаке Весы

Если в момент вашего рождения был ретроградный Меркурий, не стоит пугаться. Скорее всего, вам просто нужно более аккуратно и ответственно относиться к общению с другими людьми и оценке имеющихся данных — и тогда вам удастся преодолеть все сложности. На конкретные проявления планеты в гороскопе влияет также то, в каком доме она у вас находится. Для этого нужно составить натальную карту. Что касается дальнейшей жизни, в период ретроградного Меркурия постарайтесь не начинать новые дела, не покупать сложную технику, а также перепроверять получаемую информацию. И помните — какими бы ни были предпосылки, вы сами хозяин своей жизни.