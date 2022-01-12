Как пережить черный период ретроградного Меркурия

Ретроградная планета постарается испортить наши жизни. Рассказываем, как дать ей отпор.

С 14 января по 4 февраля нас ждёт интересный астрологический период – фаза попятного движения планеты Меркурий. Такие периоды мы проживаем по несколько раз в год, и длятся они около трёх недель каждый.

Меркурий – планета, связанная с информацией, документами, повседневными делами и транспортом. И в периоды своего обратного движения все процессы, связанные со сферами Меркурия, могут идти не так, как обычно: нестандартно, наперекосяк, с задержками и т.п. И наши астрологические советы помогут вам прожить это время максимально эффективно и без потерь.

Первое, о чём стоит помнить – не старайтесь торопить события и бежать впереди паровоза. Принимайте как неизбежность любые проволочки, торможения и затыки. Второе – постарайтесь не начинать в это время ничего нового, особенно того, что касается документов: не устраивайтесь на работу, не оформляйте паспорта и визы, не подписывайте важных договоров. Высока вероятность ошибок и переделывания в последующем. Третье – вернитесь к чему-то старому или недоделанному – непройденному обучению, непрочитанной книге, старой дружбе, работе. Это отличное время для возобновления утраченных личных или деловых отношений. А также – для исправления ошибок и переделывания чего-то, для ремонта техники или гаджетов.

И последнее – будьте особенно внимательны на дороге и следите за состоянием своего авто. В этот период повышена вероятность поломок и ДТП. Особенно с 13 по 25 января, и особенно – для Водолеев и Тельцов.

И пусть Меркурий покажет вам только свою светлую сторону.