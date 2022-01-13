Народные приметы на 14 января 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Ретроградный период наступает, и важно приготовиться к нему основательно.

В 2022 году ретроградный Меркурий будет проходить с 14 января по 4 февраля. К этому событию нужно тщательно подготовиться заранее, чтобы минимизировать все неприятные последствия от противоположного движения планеты. Известно, что в период ретроградного Меркурия повышается вероятность неудач и негативных событий. В этот раз планета будет в знаках Водолея и Козерога.

В этот раз ретроградный Меркурий будет пересекаться еще и с ретроградной Венерой, и если вы обещали себе начать новую жизнь с наступлением 2022 года, то придется потерпеть до начала февраля, так как любые начинания в период ретроградного Меркурия запрещены.

Что можно делать

В период ретроградного Меркурия в знаке Водолея, до 26 января можно переосмыслить идеи свободы и независимости. Благоприятен этот период для того, чтобы планировать долгосрочные перемены, а также задуматься о том, что нового вы хотите привнести в свою жизнь. Нужно отстаивать свои личные границы, а также переосмыслять сферы жизни, в которых произошел застой. Если вы не чувствуете движения в работе или отношениях, то нужно что-то менять, причем приступать к изменениям нужно не в эту же секунду, а лишь распланировать это на более долгосрочный период. Подумайте, что вы хотите сделать, чего вам не хватает в разных сферах жизни. Возможно, вам нужно переключиться на творчество для вдохновения, а может быть вашим отношениям нужен совместный отдых от бытовых забот.

Период Козерога начнется с 26 января и продлится до 4 февраля – окончания ретроградного Меркурия. В этот период хорошо пересмотреть все свои планы и цели, которые вы обозначили для себя в наступившем году. Еще раз пройдитесь по ним и проверьте, не упустили ли вы чего-то? Период хорош для того, чтобы поговорить по душам с близкими людьми или пройти терапию у психолога, если вас что-то гложет. Не бойтесь высказываться и открываться кому-то. Вы обязательно получите поддержку со стороны, которая даст вам толчок к чему-то новому.

Что нельзя делать

Существует общие рекомендации для ретроградного Меркурия. В этот период наши мысли возвращаются в прошлое и не хотят принимать настоящее. Опаснее всего в это время поддаваться ностальгии. Есть риск совершить ошибку и вернуть людей, мысли, чувства, деятельность из прошлого. Не поддавайтесь своим желаниям, ведь это будет шагом назад, а не вперед. Нельзя подписывать важные бумаги и заключать сделки. Лучше отложить начало обучения, работы или проектов. Все это окажется неудачным для вас, сообщает Obozrevatel.

Могут также всплыть конфликты из прошлого. Существует большой риск нарваться на агрессию и окончательно испортить с кем-то отношения, иногда это может быть и ваша вина. Стоит отстаивать свои личные границы, но не перегибайте палку. Контролируйте свои эмоции и не доводите их до критического состояния.

Остерегайтесь необдуманных поступков и больших импульсивных покупок. Не стоит делать то, что вам только взбрело в голову, а также приобретать технику и недвижимость. Все эти покупки не принесут вам радость и будут либо бесполезными, либо начнут постоянно ломаться.