По каким местам ударит ретроградный Меркурий

Ретроградная планета уже на подходе, и какие же проблемы она принесет с собой?

Меркурий остановится в прямом движении в пятницу 14 января и до 4 февраля будет в ретроградной фазе. Но его символический тормозной путь уже активно работает, что передаётся на Землю в первую очередь замедлением общей деловой динамики, ростом скепсисом в новых начинаниях и возвращениями к прежним неоконченным процессам. Зона обратного движения Меркурия по зодиаку – первые десять градусов Водолея и последние шесть – Козерога.

Для нашего связного и коммуникатора знак Водолея по своим характеристикам вполне конструктивный сектор, где Меркурий и «парадоксов друг», и гениальный изобретатель. Но в нашем случае стоянка Меркурия перед отходом назад проходит ещё и на фоне его «квадратуры» с Ураном, что может легко удвоить эксцентричность и непредсказуемость поведения окружающих в самых обычных ситуациях – уж по крайней мере в период с 10 по 20 января, когда на прямой ход с ретроградного будет разворачиваться ещё и Уран.

Остановка и смена направления движения Меркурия с 14 января традиционно создаст возможности для самых разных повторов и возобновлений, возвращений к пройденному, к ситуациям прошлого, что можно учитывать в выборе стратегии, продвинуться в решении старых проблем. Весь период ретроградности Меркурия вольно или невольно может помогать воссозданию утраченных отношений и прежних связей, тем более если к этому есть стремление сторон.

Традиционно, вероятность ошибок и системных сбоев во всех основных сферах, связанных с Меркурием в этот период, растёт – это информация и связь, программное обеспечение, транспорт, перемещения и логистика, торговля и коммерция, всё, что связано с документами и ценными бумагами. Всегда актуальные рекомендации на очередной цикл обратного движения планеты коммуникаций – это не лучшее время для переходов на новую работу, крупных покупок (особенно сложной электроники, транспортных средств), регистрации важных документов (в том числе бракосочетаний), хирургических операций (кроме неотложных).

Наиболее важными отрезками сложностей с принятием решений, смены расписаний и срыва планов, как всегда нужно считать периоды «стационарности» Меркурия, когда зелёный и красный свет могут мелькать одновременно – 12-16 января и 1-6 февраля. Старайтесь учитывать повышенную турбулентность этих дней в деловом планировании.