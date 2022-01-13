По каким местам ударит ретроградный Меркурий
Ретроградная планета уже на подходе, и какие же проблемы она принесет с собой?
Для нашего связного и коммуникатора знак Водолея по своим характеристикам вполне конструктивный сектор, где Меркурий и «парадоксов друг», и гениальный изобретатель. Но в нашем случае стоянка Меркурия перед отходом назад проходит ещё и на фоне его «квадратуры» с Ураном, что может легко удвоить эксцентричность и непредсказуемость поведения окружающих в самых обычных ситуациях – уж по крайней мере в период с 10 по 20 января, когда на прямой ход с ретроградного будет разворачиваться ещё и Уран.
Традиционно, вероятность ошибок и системных сбоев во всех основных сферах, связанных с Меркурием в этот период, растёт – это информация и связь, программное обеспечение, транспорт, перемещения и логистика, торговля и коммерция, всё, что связано с документами и ценными бумагами. Всегда актуальные рекомендации на очередной цикл обратного движения планеты коммуникаций – это не лучшее время для переходов на новую работу, крупных покупок (особенно сложной электроники, транспортных средств), регистрации важных документов (в том числе бракосочетаний), хирургических операций (кроме неотложных).
Наиболее важными отрезками сложностей с принятием решений, смены расписаний и срыва планов, как всегда нужно считать периоды «стационарности» Меркурия, когда зелёный и красный свет могут мелькать одновременно – 12-16 января и 1-6 февраля. Старайтесь учитывать повышенную турбулентность этих дней в деловом планировании.