Как пережить ретроградный Меркурий и не сойти с ума

Наш астролог рассказал, как вести себя в сложный период ретро-Меркурия.

Наш небесный секретарь, курьер и связной, крылатый Меркурий уже начинает усиленно тормозить, его скорость стремительно падает и к 10 мая станет равной нулю. Именно с этого дня начнётся очередной цикл ретроградности Меркурия, который продлится до 3 июня.

Но уже сейчас стоит обратить повышенное внимание на динамику различных процессов – вскоре многие смогут заметить невесть откуда взявшиеся препятствия в делах и спад активности. А кто-то, как это часто бывает в эту пору, начнёт сомневаться в партнёрах, намерениях или в целесообразности продолжения сотрудничества и контактов. Особенно «событийным» периодом отмен и перемен в этом плане бывают дни так называемого «стационарного» (нулевого) Меркурия, когда планета практически стоит на месте – в этот раз с 9 по 11 мая.

На практике в это время для некоторых скорее всего действительно встанут вопросы, типа «а правильно ли я делаю?», «а мне это нужно?» Это типичная манера влияния Меркурия в этой фазе, с тем чтобы ещё раз сбить с толку или всё-таки преодолеть сомнения. Очень вероятно многих остановка Меркурия заставит задуматься и поменять стратегию или принимать какие-нибудь альтернативные решения.

Позитивный фактор рассматриваемого цикла обратного движения Меркурия тоже есть. Природный Коммуникатор большую часть ретроградности проведёт в своей обители в знаке Близнецов, да и его взаимодействия с другими планетами ожидаются в большей степени конструктивными.

В этот период можно рассчитывать, что наши возвращения к нерешённым вопросам прошлого или корректировки взглядов на проблемы взаимоотношений с окружающими принесут нужные результаты. И вообще, всевозможные доработки и работа над ошибками, ретроспективный анализ – на этом этапе актуальные методы диагностики проблем.

Только воздержитесь от каких-то практических действий, связанных с темой возвращений, в ауре Лунного Затмения с 15 по 18 мая. Лучше по возможности переждать и что-то предпринимать с 19 по 24 мая (кроме 22), когда Меркурий будет сначала сочетаться дружественным аспектом с Юпитером (20 мая), а затем с Марсом (23-24 мая).

С 23 мая Меркурий до своего разворота на прямое движение (3 июня) – вернётся в знак Тельца, где посланец богов потеряет свой статус и динамику, что в худшую сторону скажется на точности обработки и оперативности подачи информации.

Как относится к традиционным предостережениям не делать то и это на фазе попятного хода Меркурия – тут и дорогостоящие покупки электронной техники, закладка долгосрочных творческих и профессиональных проектов, новых знакомств и обработки документов, лечения зубов и прочего?

Во-первых, примерно от половины начинаний, как показывает практика, уйти нереально – время диктует свои рамки, а иногда, с учётом других обстоятельств, промедление, наоборот, принесёт убытки или вред делу. Но во многих случаях и игнорировать обратное движение Меркурия крайне нежелательно. Разобраться со всем спектром типичных примеров в одном материале трудно, но достижимо в будущих статьях. В первую очередь главное – постараться понять суть циклов (трижды в год) возвращения «часового» Меркурия.