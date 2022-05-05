Как пережить ретроградный Меркурий и не сойти с ума
Наш астролог рассказал, как вести себя в сложный период ретро-Меркурия.
Но уже сейчас стоит обратить повышенное внимание на динамику различных процессов – вскоре многие смогут заметить невесть откуда взявшиеся препятствия в делах и спад активности. А кто-то, как это часто бывает в эту пору, начнёт сомневаться в партнёрах, намерениях или в целесообразности продолжения сотрудничества и контактов. Особенно «событийным» периодом отмен и перемен в этом плане бывают дни так называемого «стационарного» (нулевого) Меркурия, когда планета практически стоит на месте – в этот раз с 9 по 11 мая.
На практике в это время для некоторых скорее всего действительно встанут вопросы, типа «а правильно ли я делаю?», «а мне это нужно?» Это типичная манера влияния Меркурия в этой фазе, с тем чтобы ещё раз сбить с толку или всё-таки преодолеть сомнения. Очень вероятно многих остановка Меркурия заставит задуматься и поменять стратегию или принимать какие-нибудь альтернативные решения.
Позитивный фактор рассматриваемого цикла обратного движения Меркурия тоже есть. Природный Коммуникатор большую часть ретроградности проведёт в своей обители в знаке Близнецов, да и его взаимодействия с другими планетами ожидаются в большей степени конструктивными.
В этот период можно рассчитывать, что наши возвращения к нерешённым вопросам прошлого или корректировки взглядов на проблемы взаимоотношений с окружающими принесут нужные результаты. И вообще, всевозможные доработки и работа над ошибками, ретроспективный анализ – на этом этапе актуальные методы диагностики проблем.
С 23 мая Меркурий до своего разворота на прямое движение (3 июня) – вернётся в знак Тельца, где посланец богов потеряет свой статус и динамику, что в худшую сторону скажется на точности обработки и оперативности подачи информации.
Как относится к традиционным предостережениям не делать то и это на фазе попятного хода Меркурия – тут и дорогостоящие покупки электронной техники, закладка долгосрочных творческих и профессиональных проектов, новых знакомств и обработки документов, лечения зубов и прочего?
Во-первых, примерно от половины начинаний, как показывает практика, уйти нереально – время диктует свои рамки, а иногда, с учётом других обстоятельств, промедление, наоборот, принесёт убытки или вред делу. Но во многих случаях и игнорировать обратное движение Меркурия крайне нежелательно. Разобраться со всем спектром типичных примеров в одном материале трудно, но достижимо в будущих статьях. В первую очередь главное – постараться понять суть циклов (трижды в год) возвращения «часового» Меркурия.