Копаться в прошлом и защищаться от вирусов: что нужно делать в период ретро-Меркурия

Полнолуние 10 сентября и разворот Меркурия в тот же день в обратное движение (до 2 октября) – главная тематика ближайших двух недель.

Уже с 8 сентября многие почувствуют торможение деловых процессов. Попытки оперативно решить какие-то вопросы могут натыкаться на препятствия. Отказы от прежних договорённостей могут быть и вежливыми, и необъяснимыми. Но со стороны астрологического символизма объяснение есть почти всегда – скорее всего все разногласия и разрывы контактов/соглашений ближайшего времени – в анамнезе содержат желание что-то поменять и создать что-то совершенно новое, пересмотреть свои решения или просто уйти от ответственности. Именно такие трактовки предлагают мажорные аспекты светил на оси полнолуния к Урану и Нептуну – оба аспекта, тем более в паре, как правило хорошо работают ещё и на брожение протестных масс. Так что суббота и воскресенье 10-11 сентября, в разгар полнолуния и союза Солнца с Ураном, наверняка повысят аудиторию желающих проголосовать и помитинговать

Меркурий, развернувшись в ретроградное движение на данном этапе, станет неким диспетчерским пунктом, от которого время от времени будут исходить нечитаемые невооружённым глазом инструкции. Например, наиболее серьёзные изменения ожидают сферу отношений, сотрудничества и правовых документов, связанных с различными пропусками и разрешениями на проезд или перевозку грузов. В этом плане основная драма второй декады сентября состоится как раз с участием Меркурия, который на малой скорости пройдёт оппозицию с Юпитером. Критическая оценка на фоне этого аспекта будет значительным образом снижена особенно 16-18 сентября, а рассеянность, эйфория и невнимательность к мелочам в этот период будут наказуемы. Кроме того, этот отрезок негативного влияния Нептуна выглядит наиболее вирусным и заразным, с повышенной вероятностью отравлений, а также инцидентов, связанных с водными ресурсами.

Рассматриваемый период, включающий в себя ещё и вражду Солнца с Нептуном и Венеры с Марсом - может поставить в тупик любые ваши логические построения мыслей – в целом не надейтесь на выучку и большой опыт, интуиция и та может изменить. Лучше отложить важные контакты, сделки и мероприятия на сравнительно более положительный период с 19 по 21 сентября включительно.

Ну а с 22 до новолуния 26 сентября – вновь период достаточно туманный и жуликоватый по смыслу. Солнце в длинном противостоянии с Юпитером и Венера с Нептуном не пройдут без интриг и многоходовок в политическом, публичном и стратегическом поле. Да и в самом житейском обиходе это хоть и творческие, но вполне воровские и разбойничьи связи планет.

Узнать больше о том, какие планеты сейчас ретраградят и как с ними договориться можно по этой ссылке.