Ретроградный Меркурий 2023: что можно и что нельзя делать с 21 апреля по 15 мая

Ретроградный Меркурий в последнее время для многих стал связан с неприятностями и опасениями.

Однако значение данной фазы самой быстрой планеты так же, как и Венеры, Марса избыточно преувеличивается и мистифицируется.

О том, как подойти к пониманию данного периода здраво и по делу, изданию рассказывает Мила Венецианская – профессиональный астролог, последовательница и преподаватель ведущей школы астрологии «Лаборатория жизни» с опытом более 7 лет.

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Что это за явление и как часто происходит

Ретроградность — это результат разницы скорости движения Земли и Меркурия вокруг Солнца, создающий иллюзию попятного движения Меркурия для тех, кто находится на нашей планете. Если посмотреть на Солнечную систему сверху, может возникнуть оптическая иллюзия, будто планеты движутся против часовой стрелки, но это не так. На деле явление даёт возможность посмотреть на одно и то же повторно. И понимая его природу, можно уловить суть тенденции – сделать что-то снова, пересмотреть некоторые моменты, задачи, дела ещё раз, перечитать снова то, что уже читали.

Обычно таких фаз у планеты Меркурий бывает 3-4 в год. В 2023 году таких периода четыре, один из которых был в начале года. Дальше нас ожидает ещё три временных отрезка:

21 апреля – 15 мая;

23 августа – 15 сентября (пересекается с периодом Ретроградной Венеры);

13 декабря – 2 января 2024 года.

Поскольку Меркурий является планетой, движущейся быстро, под его влиянием не успевают сформироваться значимые для человека события. В период ретроградного движения одну и ту же точку он проходит трижды (вперед – назад – вперед). Посредством этого процесса, Меркурий оказывает влияние на человека.

Помимо общего воздействия, следует учитывать и личный прогноз человека. Тогда можно говорить о том, по отношению к какой планете ретро-движение будет иметь силу, и понесёт ли это какие-то последствия для его жизненных сфер. Формируя рекомендации для своих клиентов, я часто предупреждаю: ретроградности планеты можно сравнить с магнитной бурей, одни люди в такие моменты испытывают приступы головной боли и давления, а другие даже не почувствуют изменений.

Какие сферы будут под угрозой в период Ретроградного Меркурия

Основными зонами ответственности (сферами влияния) Меркурия являются:

интеллект;

документы;

написанные тексты;

устная речь (в т.ч. переговоры и общение);

обучение во всех видах;

средства связи и передвижения (транспорт мелкий и легковые автомобили, крупногабаритные машины спецназначения не учитываем);

само по себе передвижение, торговля, доставка/логистика;

мелкие предметы (ключи, ручки и т.д.).

Во всех этих сферах в период ретроградности возможны сбои, ошибки, потери. Поэтому здесь требуется повышенное внимание, проверка данных и собственных действий. Чаще всего можно наблюдать у себя или окружающих такие последствия:

затормаживаются мыслительные процессы, а также вспоминание ранее полученной или запомнившейся информации;

затруднения в написании текстов;

становится сложнее доносить информацию устно и нарушается принцип «сказал – услышал»;

информация заучивается сложнее, приходится повторять больше, чем обычно;

захламление информационного потока, когда объем данных наращивается, а важное и нужное не отфильтровывается;

вместо внимательности – рассеянность;

находятся уникальные походы к решению проблем, при этом совершаются ошибки в тексте в очевидных вещах и не обнаруживаются при проверке.

В ближайший период ретроградного движения Меркурия (21 апреля – 15 мая), планета будет находиться в знаке Тельца, а также взаимодействовать с другими планетами. За счет этого она заденет не только сферу коммуникаций и финансов, но и другие направления, а именно:

личное партнерство и взаимоотношения, основанные на объединении ресурсов и финансов;

внешность (неудачные процедуры красоты);

одежда, вещи, предметы для дома и быта (очень быстро разонравятся);

сложная и простая механическая и/или электронная техника и гаджеты;

порядок в ежедневных делах, личных и рабочих документах;

электронная переписка и любые данные, которые оцифровываются (новые базы данных могут быть слиты в общий доступ).

Для каких знаков зодиака период будет наиболее значимым

Опираясь на знак зодиака, определяющий положение Солнца в момент рождения человека, данный период будет значимым для:

Водолеев (рожденных с 24 января по 5 февраля);

Тельцов (рожденных с 25 апреля по 7 мая);

Львов (рожденных с 27 июля по 9 августа);

Скорпионов (рожденных с 28 октября по 9 ноября).

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Вышеперечисленные минусовые проявления будут прямиком воздействовать на самооценку, самовыражение и личные качества, посредством которых данные знаки проявляют себя в социуме.

Что можно делать во время ретроградного Меркурия

Помимо минусов, у данного периода есть и плюсы. Уместно и приветствуется повторять пройденный материал, закрыть «хвосты» по учебе, досмотреть приобретенные курсы, выполнить финальные задания для получения документа об окончании, сделать вторую попытку и снова завести разговор о важных темах, отремонтировать сломанные мелкие предметы или гаджет, завершить серьезные переговоры.

За свой опыт я наблюдала за влиянием данного периода на разные сферы жизни клиентов. Поэтому я даю конкретные рекомендации, основываясь на индивидуальной карте рождения человека. Однако в целом, советую всем знакам внимательно относиться ко всему, что вы делаете. Проверяйте тексты на ошибки несколько раз, больше внимательности на дорогах, тщательно изучайте важные дорогостоящие контракты перед подписанием и обязательно проверяйте технику при покупке.

Впрочем, перечисленные действия уместны и в любое другое время. Главное, не погружаться в неуправляемое состояние паники и страха перед любыми действиями и помнить, что этот период, наоборот, может принести долгожданное окончание затянувшихся дел или успешное проведение переговоров.