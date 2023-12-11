Великий и ужасный: чего знакам зодиака ждать от ретро-Меркурия в декабре

Думаете самое страшное в декабре — пламя горящих дедлайнов?

Великий и ужасный ретроградный Меркурий возвращается. Пока мы пытаемся пробиться сквозь сугробы и завалы задач под джингл беллс, планеты подкидывают нам финального босса. Ретроградить Меркурий будет с 13 декабря 2023 по 1 января 2024. Да-да, не это мы заказывали у Деда Мороза, но что поделать. Поэтому Новый год лучше провести в кругу близких и тазика оливье, а записку с желаниями под бой курантов поджигать рядом с пожарной сигнализацией. Просто на всякий случай.

Если же вы мечтали наряжать пальму, а не елку, то приберегите это желание для следующего года. В этот период стоит забыть про дальние поездки и двигаться максимум до ларька у дома. С другой стороны, никто не мешает вам погреть кости на каникулах, когда Меркурий развернется назад. От дорогих покупок тоже стоит пока отказаться. Что делать? Проводить работу над ошибками: не просто думать перед сном, как надо было ответь Зине в пятом классе, а действительно понять, где и что вы сделали не так, и как это исправить. Писать цели на год и составлять карту желаний тоже можно, но начинать реализацию все же лучше с января. Хороший повод начать новую жизнь с нового года.

Овен

Овны , год подходит к концу, как и ваше терпение. Стоит запастись валерьянкой, виски или еще чем покрепче — ретроградный Меркурий будет проверять, сколько нервных клеток у вас осталось, атакуя ваш график. Будьте готовы, что фен решит сломаться, когда вы начнете сушить свои кудри, а лифт застрянет, оставив вас наедине с самым душным соседом на пару часов. Возможно, захочется последовать советам Бродского и не выходить из комнаты минимум до января, но это не сработает: либо электричество вырубят, либо интернет работать перестанет. А без марафона «Гарри Поттера» сидеть взаперти уже не так весело. Что делать? В первую очередь не паниковать. Спойте панихиду привычному расписанию и ничего не планируйте — действуйте исходя из обстоятельств. Сначала будет непросто, зато потом нейронные связи размножатся, и вы начнете реагировать на все превратности судьбы со скоростью Флэша и спокойствием Будды — получится идеальный супергерой. Не тот герой, который нам нужен, но он именно тот, которого мы заслуживаем.

Телец

Тельцы , Меркурий разворачивается назад, открывая портал в прошлое. Будьте готовы к неожиданным камбэкам: то бывший внезапно начнет ставить огонечки на сторис, то экс-босс будет слезно умолять вернуться. Это, конечно, приятно, но сперва ответьте на вопрос — оно вам надо? У вас только недавно зажила шишка после прошлого удара о грабли. Страховка второй случай не покроет. Поэтому наслаждаемся дополнительными очками к своей самооценке и используем бонус для решения накопившихся вопросиков. Даже если вам и до чертиков страшно открывать тот самый дальний ящик. В период ретроградного Меркурия начинать что-то новое (в том числе и романы) — так себе идея. Поэтому лучше все же заняться генеральной уборкой в своей жизни и своей голове. Позвать кого-то навести порядок и разложить все мысли по полочкам тоже будет полезно. Но наш совет: все же лучше сидеть в кабинете у психолога, чем на кухне у подружки. А вот винотерапию лучше отложить до января.

Близнецы

Близнецов и так часто критикуют за двойственность мнений. Но будьте готовы, что в период ретроградного Меркурия в вас может проснуться чуть ли не биполярочка. Утром проснетесь полной сил и сделаете все тысячи практик — как по учебнику: от медитаций до занятий китайским. Жизнь прекрасна и все такое! Но не удивляйтесь, если через полчаса будете лежать в кровати, слушая Меладзе и поедая мороженое половником. Все в порядке — это период такой. Интересный. До конца года будете переобуваться в воздухе, под водой и сделав сальто. Все потому, что пока разобраться в себе никак не получается. Изгонять ту самую сущность в виде гномика смысла нет — она будет возвращаться. Поэтому попробуйте с ней подружиться: с пониманием относитесь ко всем своим причудам. Даже если вам внезапно захочется танцевать тектоник, запишитесь на мастер-класс или посмотрите пару видеоуроков. А вот брать годовой абонемент на занятия все же не стоит. Велика вероятность, что в 2024 вы будете повторять все эти движения только в душЕ или дУше.

Рак

Раки , ретроградный Меркурий назвать вашим любимым временем язык не повернется — вы ненавидите конфликты, а сейчас лаять будут все: от соседской собаки до кондуктора в автобусе по дороге на работу. В воздухе будет словно витать желание убивать всех вокруг. Поэтому лишний раз тереться среди людей не стоит. Притворяйтесь (только хорошо), что вы не узнали бесячую коллегу, когда сидите на маникюре и сбежать некуда, или переходите на другую сторону улицы, если рядом замаячит кто-то решивший начать отмечать праздники пораньше. Сейчас вывести вас из себя может любая мелочь. А вы не зря весь год прокачивали свою осознанность, чтобы какой-то нехороший человек заставил нас плакать и вспоминать все матерные слова. Идеальный вариант — заказать пельменей и устроить марафон документалок про маньяков или рубиться в Балдурс Гейт. Так получится выплеснуть все свои обиды и агрессию в относительно мирном ключе. И да, еду лучше заказывать, а не готовить. Cейчас вашу технику будет глючить не меньше вас.

Лев

Львы , пока все отчаянно тупит, ломается и рушится, вы с королевской грацией развалитесь на своем троне и будете наблюдать за тем, как мир сходит с ума. В целом, стратегия более чем правильная. В ближайшие пару недель творить что-то грандиозное все равно не получится, поэтому отложите планы по завоеванию космоса на следующий год. Да, обидно. Но не смертельно. В конце концов, прежде чем отправить Теслу на орбиту, важно убедиться, чтобы она работала. Поэтому пока сфокусируйтесь на рутинных задачках. Чините то, что сломано: от рукомойника до отношений с родителями. С последним, конечно, будет потруднее. Придется снять корону и признать свои ошибки. Также будьте готовы, что в это время к вам вереницей потянутся люди из прошлого, и не от всех из них нужно шарахаться. Это хороший шанс, чтобы наладить контакт с внучатой племянницей вашей двоюродной тетушки из Италии или договориться о фрилансе со старым клиентом.

Дева

Девы , Меркурий сдает назад, параллельно мелькая фарами и подсвечивая прошлые ошибки. Приготовьтесь, что в этот период ваша дотошность сможет выйти на новый уровень. Воспринимайте это как суперсилу, чтобы успеть до конца года привести в порядок свою жизнь и закрыть те задачи, дедлайн которых уже успел сгореть и развеяться по ветру. Разберите шкафы, почистите фотопленку на телефоне (как минимум, удалите все фотографии показателей счетчиков), наведите порядок в папочках в телеграме и сведите дебет с кредитом. Вспомните о давно позабытых хобби и верните в свою жизнь утерянные полезные привычки. Если в детстве мечтали быть звездой «Фабрики Звезд», возьмите уроки вокала. Или купите мулине и бисер, чтобы вновь начать плести фенечки. Все это поможет не сойти с ума. И, кто знает, может еще и станет дополнительным источником дохода.

Весы

Весы , вы любите сохранять баланс, но в эти недели ожидать спокойствия и умиротворения от звезд не приходится. Поэтому читаем мантры, дышим квадратом и стараемся доводить себя до ровного состояния самостоятельно. Ваша задача построить вокруг себя каменную стену и обтянуть ее сверху колючей проволокой, чтобы не пускать в свою жизнь всяких истеричек и токсиков. Иначе ваша нервная система самоустранится и откатываться до бывшего ПО придется долго и мучительно. Выдыхаем и замедляемся. Это хорошее время, сесть (желательно в позе лотоса) и подумать, пересмотреть весь свой эмоциональный багаж и подвести итоги года. Не красивые и эффектные для соцсетей, а честные и, может быть, даже немного обидные. Если в этом году вы не заработали миллионы, не купили майбах и путешествовали только в деревню к бабушке, то нужно что-то менять в своих действиях. Но не вздумайте пока принимать важных решений. Просто наблюдайте и анализируйте. Иначе может оказаться так, что никакие Дубай или Бали вам на самом деле не нужны. И вам куда приятнее просто копать грядки и выращивать редьку, а вы просто поддались проповедям блогеров. Да, так бывает.

Скорпион

Скорпионы , ретроградный Меркурий — это время, когда вас настигает карма за предыдущие поступки. И будем честны: святыми вас уж точно назвать нельзя. Потому меркурианский меч будет бить вас за все косяки и снова расковыривать все болезненные места. Обратите внимание на все, что когда-то случилось и повторяется снова. Тыкая носом в прошлое, планеты подсказывают, что всюду таскать чемодан проблем, страхов и предубеждений — так себе идея. И пока мы от него не избавимся, улететь в светлое будущее не получится — цена за перевес багажа слишком высока. Поэтому разбирайтесь в своих чувствах и былых обидах, восстанавливайте отношения, которые отравила ваша токсичность и поменьше отравляйте себя алкоголем. Хотя в праздники и будет постоянно хотеться поддерживать баланс пузырьков игристого в своем организме.

Стрелец

Стрельцы , ретроградный Меркурий стартует в вашем знаке — ждите приключений. Как минимум потому, что присущие вам спонтанность и любовь к риску под влиянием планеты неплохо так скаканут. В качестве дивидендов получите безрассудство и легкомысленность. Велик шанс оставить всю зарплату в «Золотом яблоке» или забронировать серф-трип на Бали при условии, что плавать вы умеете только в ванне. Впрочем, иногда рисковать полезно. Подайте заявку на работу мечты, попросите о повышении или купите те самые красные колготки — почему бы и нет? Вы будете чувствовать себя уверенно, поэтому и добиться сможете большего. Но будьте осторожны и не сводите на нет с таким трудом достигнутый прогресс ради дешевых острых ощущений. Когда ретроградный Меркурий в конце концов пройдет через Козерога, вы обнаружите у себя похмелье — эквивалент небесных воскресных страшилок.

Козерог

Козероги безумно амбициозны, поэтому, когда все вокруг будут сходить с ума, обязательно захотят получить звание самых безумных. Будьте аккуратны: отправив кукушку в отпуск один раз, потом придется долго уговаривать ее вернуться на работу. Не удивляйтесь, если в один момент начнете разучивать последние танцы Бритни Спирс или пересматривать все сезоны «Битвы экстрасенсов» вместо того, чтобы заняться чем-то полезным. Ваше эмоциональное состояние будет знатно штормить. Не сдерживайте слез, иногда действительно нужно прорыдаться и спеть все хиты нулевых с бутылкой вина. Внимательно отслеживайте свои реакции, ведите дневничок эмоций, чтобы потом принести этот том на изучение психотерапевту. И не забывайте, что знатно крыть будет и окружающих. Поэтому будьте терпимее к курьеру, который задержал вашу пиццу или таксисту, который перепутал подъезды. Эмпатия — ваш друг.

Водолей

Водолеи , ретроградный Меркурий притащит все, что непроработано: ждите свиданий со страхами и слез по пустякам. В любой непонятной ситуации идите в спортзал и начинайте тягать штангу или крутить педали. Так вы прокачаете не только мышцы, но и нервную систему. Вообще сейчас подходящее время, чтобы заняться своим здоровьем и скорректировать все, что не нравится: бросить курить, начать вставать рано и записаться на курс массажа. Но не забывайте, что пока Меркурий ретроградит, никаких пластических операций, инъекций и резких изменений во внешности делать нельзя. Нужно выбирать менее радикальные способы, чтобы стать себе милее в зеркале. Например, неплохо работает психотерапия. Хотя, конечно, это будет не так быстро и просто. Постарайтесь в этот период проверять все по сто раз и потом еще раз — просто на всякий случай. Особенно, когда дело касается документов, билетов и дорогих покупок.

Рыбы