Можете перечислить все знаки зодиака? Не по наслышке знаете о ретроградном Меркурии? Кажется, этого достаточно, чтобы разбираться в астрологии. Но все не так просто!
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Тест: хорошо ли вы разбираетесь в астрологии?
29 ноября 2023ТестыМарианна Басс
Самое время узнать, насколько хорошо вы ориентируетесь в вопросах астрологии.
Фото: Image by Freepik
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