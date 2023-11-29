Тест: хорошо ли вы разбираетесь в астрологии?

Самое время узнать, насколько хорошо вы ориентируетесь в вопросах астрологии.

Можете перечислить все знаки зодиака? Не по наслышке знаете о ретроградном Меркурии? Кажется, этого достаточно, чтобы разбираться в астрологии. Но все не так просто!