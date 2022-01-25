С какими знаками зодиака Ванга отказывалась работать

Некоторым ясновидящая отказывалась рассказывать о их будущем.

Известно, что болгарская ясновидящая не всегда с радостью и готовностью отвечала на просьбы о личном приеме, более того, она могла отказывать посетителям. В ее практике, так же как и в практике других экстрасенсов, были случаи, после которых нужно было тяжело и долго восстанавливаться. Прорицательница назвала три знака зодиака, с которыми работать достаточно тяжело.

По мнению Ванги, этот знак зодиака находятся под защитой высших сил – иными словами, сам неплохо владеет техниками считывания информации и защиты от вторжения в свое поле. Поэтому Скорпион будет сопротивляться (осознанно или нет), когда специалист будет пытаться получить доступ к информации о нем, а ясновидящему после таких сеансов придется чиститься и восстанавливать свои силы. А в конце может ждать неприятный сюрприз – информация может оказаться искаженной.

По мнению ясновидящей, этим знакам помощь не нужна, они могут все решить сами. На самом деле, это могло быть связано с тем, что она опасалась вмешательства в их судьбу, ведь известно, что если Рыб чем-то уязвить, они начинают мстить и мстят довольно страшно и неприятно. Информацию о своих неблаговидных поступках и чертах характера они стараются скрыть, а если к ней получен доступ, реагируют очень болезненно – отрицают, обижаются, разрывают отношения, но делают это красиво, так, как будто бы человек «сам ушел» или «обидел первым». Скорее всего, Ванга понимала эту особенность – неготовность Рыб слышать о себе и своей жизни то, с чем они не согласны.

Это довольно закрытый знак, обладающий мощной силой, которая сложно поддается контролю и управлению. И это создает большие сложности в работе. Львы импульсивны и часто действуют по принципу «сила есть, ума не надо», тут на экстрасенсе опять слишком большая ответственность: как воспримут информацию, что сделают под ее влиянием? Скорее всего, Ванга сталкивалась с последствиями таких поступков и тоже предпочитала не рисковать – и своей безопасностью, и жизнями других людей.