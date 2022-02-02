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Стоит ли верить предсказаниям Ванги

2 февраля 2022ВангаМарианна Басс

Болгарская ясновидящая предрекла многие события, но как именно она их "видела" и стоит ли ей верить?

Стоит ли верить предсказаниям Ванги
Фото: rsute.ru

Считается, что именно Ванга предсказала распад Советского Союза, террористическую атаку на башни-близнецы в США и много других масштабных событий. Некоторые верят в удивительный дар ясновидящей, а другие полагают, что это лишь совпадения, ведь на ее счету были и ошибочные прогнозы.

Давайте разберемся, стоит ли верить в предсказания Ванги.

Если верить Священному писанию и святым отцам, то у мира сверхъестественного есть только два источника знаний — богооткровенный и демонический. А ответ, откуда брала информацию Ванга можно найти в книги ее племянницы.

В книге девушка вспомнила, как однажды, когда ей было 16 лет, Ванга заговорила с ней не своим голосом:

«Слова, которые я слышала, не имели ничего общего с тем, о чем мы говорили до этого. Словно какой-то другой человек вмешался в наш разговор. Голос произнес: «Вот, мы тебя видим...», а затем мне было подробно рассказано обо всем, что я делала в течение дня до этого момента».

Когда это закончилось, племянница спросила у Ванги, что же это было. И вот, что ответила ясновидящая:

«О, эти силы, маленькие силы, которые всегда рядом со мной. Но есть и большие, их начальники. Когда они решают заговорить моими устами, мне становится плохо, а потом я целый день как разбитая».

Описанные Вангой чувства указывают на то, что силы, которые с ней связывались, — падшие духи.

Возможно, способности Ванги были многими преувеличены, однако сказать, что их вообще не было — нельзя. А верить им или нет — каждый решает сам. Но даже если вы им решите верить, то будете осторожны, поскольку некоторые новые всплывающие предсказания Ванги могут оказаться лишь спекуляциями со стороны представителей СМИ.

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