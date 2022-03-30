Лучший знак зодиака по мнению Ванги

Под каким знаком зодиака родились почти совершенные люди?

Ясновидящая Ванга не только предсказывала события, рассказывала о судьбе конкретных людей, но и делилась отличительными чертами каждого знака зодиака. Однако один знак она превозносила больше остальных, и не раз называла его лучшим во всех смыслах.

Этот знак зодиака Ванга называла олицетворением порядка и чистоты, здравомыслия и совершенства как на физическом, так и на духовном уровне. И все это относится к представителям знака Дева. Они стремятся сделать окружающий мир идеальным, а любой беспорядок может вызвать у них чуть ли не физическую боль.

По словам Ванги, природа наградила представителей этого знака зодиака видеть все недостатки, которые им в ту же минуту хочется исправить и привести в порядок. Их сильная черта – стремление к совершенству во всем. Стоит отметить, что ко всем делам они подходят с ответственностью, даже если это что-то незначительное.

Если вы не знакомы с Девами, то сначала они могут показаться вам холодными, однако внутри них живет чувственная и ранимая натура. Дело в том, что они не хотят показывать свои истинные чувства и переживания на публике, поэтому все держат в себе. Но несмотря на это, они способны в миг взять себя в руки и преодолеть любые препятствия.

Также Ванга рассказывала, что Девы в жизни кажутся совершенно разными, будто между ними нет ничего общего. Однако все же есть одна черта, которая их объединяет – рожденные под этим знаком всегда прислушиваются к логике и разуму, а не к чувствам.