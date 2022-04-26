Знаки с особой энергетикой, которых опасалась сама Ванга

Некоторым знакам зодиака Ванга отказывалась предсказывать будущее.

К болгарской провидице Ванге обращались за советом многие известные люди, однако далеко не всем удавалось получить аудиенцию. Дело в том, что с представителями некоторых знаков зодиака Ванга зачастую отказывалась работать. Свой выбор ясновидящая объясняла тем, что они обладают особой энергетикой, которая представляет собой тесную взаимосвязь силы и удачи с глупостью и даже жестокостью.

Среди Львов довольно много людей с экстрасенсорными способностями. Ванга не могла прочесть их мысли, поэтому и опасалась. Кроме этого, Львы обладают мощной силой, которой они не умеют управлять. Из-за этого зачастую их положительные черты характера могут превратиться в отрицательные. Их силы настолько велики, что порой сказанные ими слова в гневе могут стать пророческими.

В своих начинаниях представители этого знака зодиака сильны и напористы. Однако, если что-то идет не по их сценарию, они способны разрушить все до самого основания. Несмотря на это, многие Львы становятся успешными в политике, искусстве, бизнесе, но при условии, что найдется человек, который сможет направить их силу в нужное русло. Иначе представители этого знака зодиака могут потерять все.

С представителями этого знака зодиака ясновидящая старалась не работать, поскольку они находятся под защитой высших сил. Если же Ванга все же имела тесную связь со Скорпионами, то после ей приходилось довольно долго восстанавливаться. Кроме того, прочесть мысли или узнать судьбу этого знака зодиака для нее было довольно сложно. Возможно, это связано с тем, что в большинстве случаев Скорпионы сами являются обладателями магических сил.

Представители этого знака зодиака интересные и разносторонние личности, готовы пойти на все для достижения своей цели. Они зачастую занимают руководящие должности. Окружающие готовы идти за Скорпионами, даже если их намерения не всегда благоразумны. А все дело в том, что хитрость и интеллект позволяют им быть хорошими манипуляторами.

Ванга избегала людей, рожденных под этим знаком, из-за их мощной энергетики, благодаря которой они способны сподвигнуть окружающих на абсолютно любые поступки. Однако, в отличие от Скорпионов, Рыбы привлекают не гипнотической способностью, а психологией. Этот знак зодиака может с легкостью считывать настроение окружающих, что помогает им давать действительно ценные советы.

Также ясновидящая в своих предсказаниях говорила о том, что Рыбам не нужна помощь окружающих, поскольку они способны вершить свою судьбу самостоятельно. Их отличает везение и способность предсказывать будущее. Кроме этого, они довольно хорошо чувствуют обман и предательство. И худшего врага, чем Рыбы, придумать практически невозможно. Рожденные под этим знаком могут быть чересчур мстительны и коварны.