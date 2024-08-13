Почта
ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерологияЧихалкаПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Топ-3 самых мощных знаков по мнению Ванги

13 августа 2024ВангаМарианна Басс

Ванга назвали три самых мощных знака зодиака, представители которых могут справиться с любой трудностью и достичь самых впечатляющих результатов в жизни.

Топ-3 самых мощных знаков по мнению Ванги
Фото: Кадр из сериала "Вангелия"

О том, что это за знаки, читайте в этой статье.

На третьем месте Овен

Овны обладают поистине сильным нравом и мощным зарядом энергии. Порой их целеустремленности и уверенности в себе и своих желаниях хватает, чтобы повести за собой десятки людей, а то и сотни. Все дело в том, что Овны имеют способность хорошо чувствовать свои импульсы, они сразу понимают, чего они точно хотят, а чего нет. Такое чуткое понимание своих стремление позволяет Овнам не расходовать силы на что-то неважное и неинтересное, поэтому они целенаправленно достигают своих целей, удивляя окружающих (да и самих себя порой) редким напором и трудолюбием. Опасностью на жизненном пути Овнов является то, что они бывают слишком зациклены на своих желаниях и не замечают чужого сопротивления, которое с легкостью преодолевают, разрушая, однако, отношения.

На втором месте Телец

Тельцы кажутся поначалу теми, кто не станет бороться и стремиться к завоеванию. Но это впечатление – ложное. На самом деле Тельцы хорошо понимают, чего они хотят и незаметно (но только поначалу) продвигаются к цели. Неважно, что стало их фокусом: деньги, вещи или человек – они медленно, но верно продвигаются к желаемому. Тельцы могут быть очень коварными и даже подлыми, когда речь заходит о том, что они считают своей собственностью, так что важно убедиться, что вы не претендуете на ресурс Тельца (даже если этот ресурс ваш, но Телец положил на него глаз и заявил свои права). Тельцы обладают удивительной способностью копить силы, чтобы совершить мощный прыжок в новую реальность, где они обладают всем, что они хотят.

И на первом месте Козерог

И наконец Козероги. Вот самые мощные и сильные люди! Они умеют сконцентрироваться только на том, что для них действительно важно. Отринуть эмоции и выбрать себе именно ту цель, которая одновременно и практична, и достаточно высока, и трудоемка. Козероги настолько мощные, что им удается достичь того, о чем другие не могут и мечтать. Им помогает их способностью отключаться от эмоций и руководствоваться только собственной интуицией (а она у Козерогов просто звериная!) и разумом. Также мощь Козерогов растет, когда они находятся в одиночестве: Вселенная будто напитывает их энергией. Поэтому люди часто не понимают, как Козероги могут вести достаточно замкнутый образ жизни, но для самих Козерогов это источник их мощной силы.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиФинансовый гороскоп на 14 августаТоп-3 самых мощных знаков по мнению ВангиЛюбовный гороскоп на 14 августа 2024 года для каждого знака
Ванга
Грядут глобальные перемены: последнее предсказание Ванги
Оценили 2
Грядут глобальные перемены: последнее предсказание Ванги
Ванга
Предсказание Ванги на 2025 год: начало апокалипсиса, будущее России и мира
Предсказание Ванги на 2025 год: начало апокалипсиса, будущее России и мира
Политика конфиденциальностиУсловия использования
[object Object][object Object]