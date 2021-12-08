Как сделать талисман, который будет защищать от злых людей

Некоторые вещи могут не только приманивать удачу, но и отпугивать негатив.

Приближается новый год, а это значит, что наступает отличное время для планирования будущего, отпускания старого и привлечения нового в свою жизнь! Почему это будет работать? Миллионы людей в канун Нового года и Рождества так или иначе верят в то, что произойдет чудо. Со всех сторон несется информация – да, это то самое время! Концентрация эмоций, наполненных верой и надеждой очень велика – и это хорошее время для загадывания желаний и планирования будущего – в том числе и с помощью заговоров.

Какие талисманы действительно работают

Но гораздо лучше будет работать заговор, обреченный в материальную форму – талисман, который можно носить с собой. Для этого лучше выбрать небольшую фигурку (например, символ наступающего года), сделанную из натуральных материалов. Натуральные материалы значительно лучше проводят энергии и впитывают информацию: дерево, глина (в этом случае фигурку можно создавать вместе с заговором), металл.

Как усилить действие талисмана

Далее найдите максимально свободное от чужих вещей место, очистите пространство церковной свечой, возьмите фигурку в руки, садитесь в позу лотоса, сосредотачивайтесь, закрывайте глаза и очищайте мысли, соединяясь с Творцом, и представляйте, как сквозь ваши ладони свет проходит в фигурку и произнесите: «Удача – в дом, счастье ко мне – бегом! Свет в руках – Свет в сердце. Защищай и оберегай, лихих людей отгоняй, дурные мысли изгони, удачу притяни! Будь со мной как отец родной, беды пусть пройдут стороной, на дурной сглаз мне глаза открой!» Заговор нужно повторить 3 раза.

Когда долго работает талисман

После этого, вы убираете фигурку в вашу сумочку или карман одежды и внимательно наблюдаете за тем, что с ней будет происходить – вдруг она потемнеет, начнет трескаться, потеряется – все это сигналы к тому, что рядом или дурные люди или дурная дорога. Держите фигурку в руках, сверяйтесь, повторяйте слова заговора – и вы будете чувствовать, как ответы на сложные вопросы приходят к вам! Однажды вы можете почувствовать, что «заряд» закончился, но обычно это происходит не раньше, чем через год, когда уже можно создавать новые талисманы!