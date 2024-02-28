Заговоры на удачу и везение

Чтобы добиться успеха в жизни, нужно усердно работать.

Однако не все люди хотят тратить время на восход по карьерной лестнице или накопления для старта успешного бизнеса. Иногда случается и такое, что человек делает все для достижения желаемого, но ему постоянно что-то мешает.

В таком случае можно обратиться к заговорам и обрядам. Считается, что такая магия помогает продвинуться на пути к достижению целей. У обрядов также есть и научное объяснение – считается, что с помощью магии человек «программирует» себя, у него появляется уверенность и мотивация двигаться дальше.

У магических ритуалов на удачу и везение есть одно общее правило: не стоит совершать магические действия, если у вас уже есть успех и счастье. Ритуал может сработать в негативном ключе и забрать везение. Также к ритуалу нужно тщательно подготовиться. За неделю до проведения обряда избавьтесь от негатива в своей жизни: не употребляйте нецензурные слова, не злитесь по пустякам, откажитесь на время от вредных привычек, не сплетничайте и не делайте пакости другим людям. Это привлечет позитивную энергию для совершения ритуала и поможет в будущем. Читать заговор на удачу нужно только дома – именно в этом месте есть избыток вашей энергии.

Выбирать заговор стоит исходя из потребностей и возможностей. Например, есть обряды, которые привлекают удачу мгновенно – их нужно проводить перед важным разговором или мероприятиям. Есть отдельные обряды на удачу в делах и собственном бизнесе – они не подойдут тем, кто работает в найме. Поэтому внимательно изучите условия и приступайте к привлечению удачи.

Сильный заговор на удачу и везение

Этот заговор на удачу и везение одновременно самый простой, но и обладает серьезной силой. Дело в том, что для него потребуется три новые монеты, а металл – лучшее средство для избавления от негативной энергии. Также перед началом ритуала нужно выбрать перекресток – он должен быть оживленным, но при этом он должен находиться далеко от вашего дома, чтобы в ближайшее время вы не возвращались в это место.

Возьмите три монеты любого номинала. Важно, чтобы они были новые, чистые и блестящие. Возьмите одну монету в руку и сложите ладони друг на друга, а затем переверните руки и приложите ко лбу. Нужно сказать: «Сдуваю все, что мешало моему счастью. Привлекаю удачу и везение во всех делах». Заговор нужно провести три раза с тремя разными монетами. После этого сложите их в тканевый мешочек и высыпьте на перекрестке. Тот, кто подберет монеты, – заберет вашу неудачу.

Заговор на удачу в делах

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Этот ритуал стоит выполнять перед важным днем. Например, если вы собираетесь просить повышение на работе или идете на собеседование в крупную компанию. Магическое воздействие должно произойти за день до важной даты. Для ритуала вам понадобится зеркало, свеча белого или бежевого цвета и эфирное масло с запахом корицы. Натрите свечу эфирным маслом и несколько раз капните около фитиля. Важно, чтобы рядом с вами всегда был аромат корицы во время ритуала. Также на свече напишите сбывшееся важное событие, например: «Мне повысили зарплату», «Я занимаю должность генерального директора», «Меня приняли на работу в [название компании]». Зажгите свечу и подойдите к зеркалу, свечу держите на уровне глаз. Смотря на себя в зеркало через огонь свечи, представьте, как изменится ваша жизнь после заветного события. Делать это нужно до тех пор, пока вам комфортно смотреть на свечу. После этого затушите ее любым способом, но не задувайте, Саму свечу заверните в полотенце и положите под матрас – там она должна лежать до исполнения желаний или до следующего ритуала. Можно использовать свечу повторно.

Заговор на удачу на луну

Луна энергетически влияет на всех людей, находящихся на Земле. Наиболее благоприятная энергия для получения и преумножения чего-либо приходит на растущую луну, поэтому ритуал нужно выполнять именно в это время. Обряд способствует привлечению удачи на долгое время, но повторять его можно ежемесячно, если вы считаете, что удачи недостаточно.

Для совершения магических действий понадобится: большая миска, соль, сахар, рис, бумага и ручка. Сядьте перед сном за стол, насыпьте по три ложки сахара, соли и риса, тщательно перемешайте. Возьмите лист бумаги и напишите на нем слова: «Я удачу привлекаю, негатив весь прогоняю», бумагу с посланием закопайте в сухой смеси и поставьте миску на подоконник или вынесите на балкон. С утра возьмите бумажку и сожгите, а пепел размешайте в миске. Содержимое нужно вынести на улицу и закопать под ближайшим к дому деревом.

Заговор на удачу в жизни

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Этот сильный ритуал можно проводить раз в жизни, если вам уже долгое время не везет, и вы считаете, что негатив достался вам извне, то есть стал результатом родового проклятия, порчи или заговора. Дело в том, что этот обряд очень сильный и помогает вернуть энергетическое равновесие к человеку, поэтому не забудьте подготовиться к проведению обряда.

Вам нужно взять любую дорогую личную вещь, две свечи и черную ткань. Выберите перекресток, который находится далеко от вашего дома. Он не должен быть людным, лучше также проводить обряд на грунтовой дороге, чтобы быть ближе к земле. Расстелите черную ткань и по обеим сторонам поставьте две свечи, зажгите их, а посередине положите вашу личную вещь. Скажите: «Всю чернь в этот предмет я сливаю, никогда эти дни не забуду». Пойдите вокруг черной ткани три раза, погасите свечи и закопайте их рядом с перекрестком. До вашей вещи дотрагиваться не нужно – держите ее через черную ткань, а затем положите на перекрестке. Тот, кто подберет драгоценный предмет, притянет на себя все несчастья.

Ритуал на удачу

Для ритуала нужно пойти в церковь и купить церковную свечу, сдачу попросить монетами. Когда вы зайдете в дом, переступив порог, киньте монеты на пол и скажите: «Все несчастья, что со мной были, уходят в эти монеты». Оставьте мелочь лежать у порога на ночь. С утра первым делом соберите монеты в небольшой мешок и выходите на улицу – чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Закопайте монеты в соседнем дворе под деревом.

Считается, что этот домашний заговор на удачу защищает всех, кто живет вместе с вами. Поэтому, если у вас есть члены семьи, которым в последнее время не везет, на них ритуал также должен подействовать. Можно выполнять обряд в любое время, важно не приглашать гостей в тот вечер, когда у вас на полу будут лежать монеты. Есть вероятность того, что новые люди в доме заберут негатив или удачу себе – в таком случае ритуал не сработает.

Создание талисмана на удачу

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Существуют общепринятые талисманы на удачу в виде подковы и других амулетов. Однако лучше всего работают те талисманы, которые люди делают самостоятельно. В них они вкладывают энергию и точно знают, как был сделан этот амулет. Кроме того, можно самостоятельно регулировать значение самодельного талисмана.

Для создания магического браслета понадобятся толстые нити разных цветов. Желтая – для здоровья, зеленая – для денег, синяя – для исполнения желаний, красная – для привлечения любви. Можно взять сразу несколько нитей одного цвета. Чем толще браслет, тем быстрее он будет работать.

Завяжите концы нитей в узелок, разделите на три части и заплетите косу. Во время плетения думайте о том, как вы будете выглядеть в будущем, какие ваши мечты сбудутся и как вы будете себя ощущать. Важно испытывать только положительные эмоции, негатив может прервать всю магию ритуала. Когда браслет будет готов, завяжите его на левой щиколотке. Если браслет развяжется – значит, он прекратил свое действие и сработал на пределе возможностей, можно изготавливать новый.