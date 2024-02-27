Заговоры на похудение и действенные ритуалы

К заговорам на похудение прибегают женщины, которые отчаялись в использовании диет и спорта.

Еще в древности знахари, лекари и ведьмы использовали заговоры, ритуалы и обряды, чтобы продлить молодость и сохранить красоту. Так и появились заговоры, которые помогают бороться с лишним весом. Такие ритуалы направлены на внедрение правильных привычек человеку, поэтому стоит помнить, что результат такой магии зависит еще и от того, что делаете вы сами.

Если вы придерживаетесь правильного питания и сохраняете физическую активность, но все это вам не помогает, то можно обратиться к магии. Также стоит помнить, что не существует быстродействующих заговоров – должно пройти время, чтобы они заработали.

Заговор, чтобы похудеть, действует вместе с желанием человека наладить режим питания, сна и тренировок. С помощью таких ритуалов желающий сбросить лишний вес находит мотивацию и силы для восстановления режима. Не забывайте про идеальную и универсальную формулу похудения: правильное питание с дефицитом калорий, физическая активность и здоровый сон. Ни в коем случае не доводите себя до истощения «голодными» диетами и изнуряющими тренировками. Помните, что магия должна работать во благо и для здоровья организма.

Сильный заговор на похудение на яблоко

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Для этого заговора понадобится одно яблоко. Однако выбирать в магазине его нужно очень внимательно. Яблоко должно быть круглой правильной формы, однородного красного цвета. Плод должен быть свежим, без вмятин, трещин и потертостей.

С утра необходимо взять яблоко в руки, крепко сжать и представить, как вы будете выглядеть после похудения. Также нужно назвать вес, который вы хотите сбросить за 2-3 месяца – столько работает ритуал. Относитесь к ритуалу реалистично, не просите сбросить 20 килограмм за месяц. Держа в руках яблоко, нужно сказать: «Красное круглое яблочко, подари мне красоту, тонкую талию и силу воли».

Заговоренное яблоко нужно съесть утром натощак и запить стаканом теплой воды. Спустя 2-3 месяца вы увидите желаемый результат.

Обряд на похудение на стакан

Вода – самый сильный хранитель информации. Считается, что по воде можно гадать, а также совершать с помощью проточной воды обряды и ритуалы. Кроме того, невозможность похудеть может возникать из-за недостатка жидкости в организме. Поэтому здесь может помочь только вода.

Для этого ритуала понадобится родниковая или колодезная вода и стакан. Ритуал стоит проводить на убывающую луну – считается, что так спутник Земли заберет все лишнее, что у вас есть.

Возьмите стакан и налейте в него воду. Выйдете на улицу или балкон поздно ночью и расположите стакан так, чтобы через него было видно луну. В этот момент скажите: «Воду эту выпиваю, от лишнего веса себя избавляю». Сразу после заговора стакан воды нужно выпить залпом. Первые результаты появятся спустя 2-3 недели.

Заговор на похудение на сон

Для этого обряда нужно также использовать воду, но проводить его надо перед сном в полнолуние. Возьмите миску и налейте в нее колодезную или родниковую воду. На дно миски положите три цветка липы. Ровно в полночь нужно поставить миску с водой и липой на подоконник, чтобы на нее падал лунный свет.

Спустя три часа подойдите к миске и умойтесь водой, скажите: «Вода, избавь меня от жира», а затем ложитесь спать. С утра уберите воду с подоконника и перелейте в банку – умывайтесь ей каждый день перед сном. Считается, что этот ритуал делает сон более глубоким, а также помогает быстрее восстанавливаться. Хороший сон помогает справляться с чувством голода и ускоряет обмен веществ.

Заговор на похудение на убывающую луну

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Убывающая луна влияет на всех людей. Считается, что заговоры для приумножения чего-либо нужно совершать на растущую луну. Чтобы избавиться от чего-то, нужно убывающая луна, поэтому все обряды и заговоры для борьбы с лишним весом стоит проводить на убывающий спутник Земли.

Этот заговор помогает справиться с чувством голода. Если вы не можете похудеть из-за того, что постоянно «кусочничаете», заедаете стресс и едите от нечего делать, то вам подойдет этот вариант. Он притупляет чувство голода и помогает справляться с желанием что-нибудь перекусить прямо сейчас.

Возьмите стакан воды, сядьте на кровать и посмотрите в воду. Скажите три раза: «Как гладкая вода будет моя кожа. Меньше есть я стану, буду насыщаться только водой». После этого выпивайте стакан залпом. Уже на следующий день вы почувствуете, что чувство голода постепенно исчезает. На третий день после проведения обряда вы можете вовсе не испытывать голод – это нормально. Результат от ритуала держится около месяца, после чего его можно провести повторно.

Ритуал на похудение на зеленый чай

Зеленый чай полезен благодаря своему составу. Чайные листья содержат антиоксиданты, которые могут работать для притупления голода и насыщения организма. Кроме того, в зеленом чае содержатся витамин С селен, цинк, марганец и хром. Все эти вещества нужны для нормального функционирования организма. Именно поэтому зеленый чай был выбран напитком для заговора. Однако у такого ритуала есть сильный недостаток – его нужно проводить ежедневно.

Проводить ритуал стоит после первого приема пищи. Вам потребуется зеленый чай без добавок – заварите его и дождитесь, пока он остынет. После этого сядьте за стол и возьмите в руки кружку. Скажите: «На этой неделе я сброшу вес, и меня ничто не остановит», постепенно выпейте чай. Во время питья представляйте себя в новом весе, проговаривайте в голове нужную цифру, которую вы хотите увидеть на весах. Повторяйте на протяжении месяца каждый день, и вы начнете видеть результат.

Заговор на похудение на мед

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Этот ритуал подойдет людям с большим количеством лишнего веса. Если вам нужно сбросить всего 5-10 килограмм, то лучше обратиться к другим методам. Мед стоит использовать крайне осторожно, так как этот обряд достаточно сильный и может вызвать неконтролируемое снижение веса. Старайтесь не увлекаться таким методом похудения.

Для ритуала понадобится любой натуральный пчелиный мед без добавок. Заговаривать мед нужно утром в понедельник – тогда же и начнется действие ритуала. Сразу после пробуждения идите на кухню и возьмите в руку банку меда. Важно, чтобы это была только ваша банка – никто из семьи не должен из нее есть. Поэтому для ритуала можно купить новый мед. Когда банка оказалась у вас в руках, скажите: «Мед, помоги мне стать стройной красавицей. Никогда не вернусь к прежней жизни и не буду толстой. Помоги мне, мед». После этого возьмите одну чайную ложку и съешьте ее натощак. Также мед можно разбавить в теплой воде.

Повторять ритуал нужно на протяжении месяца ежедневно. Далее делается перерыв на месяц. Если нужный результат не был достигнут, ритуал можно провести повторно.

Обряд для похудения с водой

Этот способ подойдет тем, кто любит закаляться и не боится мороза. Закаливание – советский способ для укрепления иммунитета. Также считается, что обливание холодной водой позволяет ускорить обмен веществ, это способствует быстрому похудению.

Вам понадобится ведро с холодной водой, можно также добавить туда льда. Проводить ритуал нужно с утра, но заговаривать воду стоит вечером. Возьмите ведро с водой, добавьте туда щепотку соли и скажите: «Холодная вода смоет с меня весь жир и сделает худой красавицей».

С утра умойтесь и почистите зубы, после чего залезайте в ванну и обливайтесь холодной водой. Такой обряд с закаливанием стоит проводить раз в неделю, чтобы добиться желаемого результата. Вес вы сможете сбросить спустя 3-4 месяца.