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Что обязательно нужно делать в денежные дни

15 марта 2024Заговоры и обрядыМарианна Басс

Денежные дни – это сутки, когда финансовая энергия находится на пике своего взаимодействия с человеком.

Что обязательно нужно делать в денежные дни
Фото: Image by cookie_studio on Freepik

Как правило, эти дни связаны с фазой луны или с планетой-покровителем.

Денежными днями в астрологии считаются:

  • 14 лунные сутки;
  • 20 лунные сутки;
  • каждый четверг.

Что нужно делать в денежные дни

В дни финансового благополучия можно спокойно совершать крупные покупки, подписывать важные соглашения и документы, инвестировать. Можно брать и давать в долг. Также денежные дни благоприятны для планирования финансов и подсчета средств, поэтому составьте бюджет на ближайший месяц или неделю.

В эти дни не стоит негативно относиться к деньгам – не считать их, растрачивать на бесполезные покупки и беспечно раздавать ненадежным людям. В ином случае будет ждать неудача – деньги могут не вернуться.

Если вы просто хотите притянуть к себе финансовое благополучие, а не приумножить его, то стоит провести обрядовые действия. Например, постричь волосы и сделать генеральную уборку в доме. Также этот день благоприятен для проведения всех ритуалов, связанных с богатством и деньгами. Поэтому выделите себе вечер для приготовлений и действуйте: приготовьте денежную свечу, зарядите кошелек на деньги или просто проведите ритуал на определенную сумму.

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