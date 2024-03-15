Что обязательно нужно делать в денежные дни

Денежные дни – это сутки, когда финансовая энергия находится на пике своего взаимодействия с человеком.

Как правило, эти дни связаны с фазой луны или с планетой-покровителем.

Денежными днями в астрологии считаются:

14 лунные сутки;

20 лунные сутки;

каждый четверг.

Что нужно делать в денежные дни

В дни финансового благополучия можно спокойно совершать крупные покупки, подписывать важные соглашения и документы, инвестировать. Можно брать и давать в долг. Также денежные дни благоприятны для планирования финансов и подсчета средств, поэтому составьте бюджет на ближайший месяц или неделю.

В эти дни не стоит негативно относиться к деньгам – не считать их, растрачивать на бесполезные покупки и беспечно раздавать ненадежным людям. В ином случае будет ждать неудача – деньги могут не вернуться.

Если вы просто хотите притянуть к себе финансовое благополучие, а не приумножить его, то стоит провести обрядовые действия. Например, постричь волосы и сделать генеральную уборку в доме. Также этот день благоприятен для проведения всех ритуалов, связанных с богатством и деньгами. Поэтому выделите себе вечер для приготовлений и действуйте: приготовьте денежную свечу, зарядите кошелек на деньги или просто проведите ритуал на определенную сумму.

Читайте также: