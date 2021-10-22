Какие знаки зодиака с легкостью предают своих близких

Топ-3 знаков зодиака, наиболее склонных к предательству.

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с предательством.

Это всегда сложно пережить и в голове возникает вопрос: «как заранее понять, кто может предать?» Астрология знает ответ на этот вопрос. В этом материале мы собрали для вас топ-3 знаков зодиака, наиболее склонных к предательству.

#1 Рыбы

Да, эти нежные и сострадательные люди, которые просто покоряют вас своей непрактичностью и высокими взглядами на жизнь. Рыбы и правда очень добрые, но и склонны к обману (ими управляет Нептун, который мастерски вводит в заблуждение). Проблема Рыб в том, что они не умеют рассчитывать свои силы и брать на себя ответственность, зато они великолепно приспосабливаются к меняющимся условиям и людям. И если они почувствуют, что вы больше не выгодны им, они оставят вас. Такое отношение можно было бы назвать пользовательским, если бы не честные, полные любви глаза Рыб. Никогда не поверишь, что они способны предать, но теперь вы хотя бы предупреждены.

#2 Дева

И вот казалось бы: Девы – полная противоположность предателей-Рыб, уж Девы-то точно должны быть преданными и любящими. Но дело в том, что Девы как раз максимально практичны, и если Рыбы отбраковывают бесполезных людей (как бы цинично это ни звучало) подсознательно, то Девы делают это совершенно осознанно. Они полностью отдают себе отчет в том, что поступают подло, бросая человека, когда он больше не приносит пользы, но все же делают это, потому что слишком рациональны. Оправдывают они себя тем, что действуют здраво. Но разве кому-то от этого легче?..

#3 Близнецы

Только ленивый не обвиняет Близнецов в том, что они поверхностны и неверны. Что ж, отпирательства ни к чему: это чистая правда. Близнецам не по нраву такие громкие слова как «мораль», «предательство», «честь», «совесть». Они не понимают, почему должны задерживаться там, где им ничего не светит. Да и вообще им сложно принять, что они кому-то что-то должны. Но надо сказать, что если вы заявите Близнецам, что они вас предали, они обидятся и не согласятся: они не предали, им просто стало скучно/неинтересно и они ушли искать впечатления/информацию/любовь в другом месте. А вас просто в этом месте не оказалось, какая жалость! В общем, сами виноваты.