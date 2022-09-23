Знаки зодиака, которым предрешена бедность

Кому звезды предсказывают финансовый провал?

Считается, что звезды знают наперед нашу судьбу.

Характер и личные качества играют в этом немаловажную роль. Кроме того, звезды могут предсказать финансовое благополучие или безденежье. Однако это все можно изменить, если знать, что сулит будущее.

Эти люди очень любят тратить деньги на всякие безделушки, а вот с заработком гораздо сложнее. Именно поэтому Стрельцы чаще всего оказываются среди должников. Они очень завистливы и постоянно раздражаются, когда видят кого-то богаче. Это делает ситуацию еще плачевнее. У разбитого корыта оказывается Стрелец-должник, который еще ко всему прочему и зол на весь мир. Чтобы не оставаться в таком положении до конца своих дней, звезды советуют найти ту работу, которая будет их вдохновлять. Главное, чтобы она не была рутинной. Так они смогут достичь финансовой стабильности.

Водолеи очень ленивы, поэтому у них редко бывают на счету большие суммы денег. Несмотря на это, они хорошо копят, если есть, что копить. Большинство людей этого знака зодиака привыкли довольствоваться малым и не считают деньги залогом счастья и благополучия. Они не видят ничего плохого в том, чтобы жить за чужой счет. Звезды уверены, что ленивым Водолеям нужно вложиться в нестандартный бизнес, чтобы привлечь финансы. Так им не придется тратить лишние силы и бороться с ленью.

Как бы ни старались представители этого знака зодиака, им не везет в работе и заработке денег. Эти неудачи не мешают Рыбам жить, так как они ценят простые вещи: дом, уют и семью. Они уверены, что счастье не в деньгах, но часто жалуются на их отсутствие. Звезды уверены, что представителям Рыб даже не стоит пытаться заработать крупные суммы денег и советуют им заниматься семьей и домом.

Эти люди часто ввязываются в финансовые авантюры. Как правило, их решения импульсивны и спонтанны, поэтому не приносят удачи и дохода. Представители этого знака мнят себя потрясающими предпринимателями, в которых есть финансовая жила, но это не так. Звезды разрешают Овнам вкладываться в бизнес и покупать акции, но для успеха нужно делать это с умом.