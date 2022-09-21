Самые слабые мужчины по знаку зодиака

От каких мужчин не стоит ждать подвигов и рыцарства?

Несомненно, мужчины – сильный пол. Очень, очень сильный.

Но среди сильных всегда есть тот, кто выглядит максимально неприглядно на фоне остальных. Мы составили топ-5 самых слабых представителей зодиака.

Пятое место – Тельцы

Мужчины-Тельцы такие крепкие и основательные, что их просто невозможно сдвинуть с места. Они до того упрямы в своей безынициативности, что хоть ты тресни. В общем, подвигов совершать не любят, поэтому на сильных суперменов не тянут. А им и не надо, собственно.

Четвертое место – Весы

Мужчины-Весы это те, кто никогда не может принять правильное решение. Да что там правильное – они не могут принять никакого решения. Знак Весов характеризуется дипломатичностью и уступчивостью, Весы всегда ищут компромисс. Они выглядят слабоватым именно по причине того, что больше всего в жизни ценят гармонию и собственный комфорт, а подвиги и геройство им не нужны.

Третье место – Девы

Казалось бы, лучшие трудяги зодиака должны быть образцом мужчины, если бы не одно жирное но: Девы ужасно занудные. Чистоплюи и прагматики обычно не нравятся никому, потому что ведут себя как озлобленные и педантичные старухи. Они могут ухаживать за женщиной, но делают это так, что слышно, как в их голове идет подсчет затраченных на цветы и кафе денег. Выглядят они из-за этого разумными, но не сильным и не смелыми. К сожалению!

Второе место – Раки

Ну потому что они слишком уж нежные и мнительные. Не хотят брать на себя ответственность, хотят только ласки и комфорта (а кто их не хочет?), ведут себя как дети. Это прекрасный вариант для той, которая хочет быть «мамочкой», а таких еще поискать придется. Раки очень боятся неожиданностей и неприятностей, а особенно – неожиданных неприятностей. Они вряд ли станут демонстрировать вам свою смелость и силу, потому что – лапки. А если серьезно, то знак Рака предполагает максимальную осторожность и стремление сохранить то, что есть, поэтому больше подходит женщинам, а мужчины, рожденные под знаком Рака, выглядят женственно, то есть довольно слабо.

Первое место – Рыбы

Мужчины-Рыбы – это сокровище. Потому что это супернежные, неуловимые и непонятные существа, которых трудно найти и легко потерять. Знак Рыб – истинно женский, он заключает в себе все качества настоящих женщин, но вот когда они принадлежат мужчинам, они выглядят каким-то слишком уж малахольными. Такие мужчины действуют интуитивно, деньги презирают (им по душе высокие духовные ценности), работать не особенно любят и мечтают о вечном ретрите. Что сказать, настоящие женщины!