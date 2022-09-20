Какой знак зодиака самый редкий

Под какими знаками реже всего рождаются дети?

В современном мире не проводятся статистические исследования о принадлежности людей к определенному знаку зодиака.

Но те, кто интересовался этим вопросом и анализировал записи о рождениях, пришли к выводу, что еще сто лет назад самыми редкими знаками были «зимние»: Козерог, Водолей, Рыбы. Это было обусловлено тем, что с ранней весны до осени население беспрерывно трудилось, чтобы посадить и собрать урожай и, видимо, на зачатие детей у многих сил не хватало. В современном мире такой проблемы нет, поэтому распределение по знакам идет более или менее равномерно.

Однако, в прошлом десятилетии среди астрологов возникла новая теория, которая посчитала старую систему зодиакальных знаков, разработанную еще в Древнем Вавилоне, устаревшей. Ее представители рассчитали, что за тысячелетия, прошедшие с тех времен, движение Земли по орбите вокруг Солнца заметно изменилось и изначальные знаки зодиака «сдвинулись». По новым расчетам оказалось, что необходимо вводить дополнительный, 13 знак. Он получил название «Змееносец» и, поскольку он на данный момент является «неофициальным» знаком зодиака, соответственно, он стал самым редким. На небесном склоне Змееносец расположен между Стрельцом и Скорпионом и действует он для родившихся в период с 27 ноября по 17 декабря включительно.

Поскольку это самый молодой знак, и вычислен он был по новым астрономическим данным, астрологи приписывают ему «особые» качества. Считается, что люди, родившиеся под знаком Змееносца, приходят на Землю с «особой» космической миссией или с какими-то тайными знаниями, которые будут в дальнейшем определять их жизнь и неоднократно менять ее на 180 градусов. Астрологи предрекают им весьма благополучную и насыщенную яркими событиями судьбу. С одной стороны, под этим знаком рождаются романтики, верящие в идеалы и ради них готовые на многое, с другой – они готовы упорно и интенсивно трудиться, чтобы этих идеалов добиться или доказать окружающим, что это не фантазия, а реальность. Змееносцы в большинстве своем оптимистичны, дружелюбны и окружающим приятно с ними общаться.

Если вы родились в период Змееносца, только вам решать, захотите ли вы считать себя самым редким знаком или останетесь под покровительством уже ставшего привычным знака зодиака.