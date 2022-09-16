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Самый злой знак зодиака

16 сентября 2022ЗодиакРамблер

Представители каких знаков отличаются бОльшей злобностью?

Самый злой знак зодиака
Фото: depositphotos

Безусловно, лучше верить в то, что люди по природе своей добрые.

Но все же некоторые из них не такие уж и милые, а если говорить откровенно – злые. Конечно, нельзя сказать, что какие-то знаки зодиака хорошие, а какие-то плохие, но вот о том, представители каких знаков отличаются бОльшей злобностью, читайте в этом материале.

На третьем месте – Раки

Казалось бы, они такие милые и застенчивые, домашние и сентиментальные, что уж точно не могут оказаться злыднями. Но получается, что как раз их тонкая душевная организация виновата в приступах злости: когда Рака обижают, а он не может ответить, озлобляется и прячет свой гнев глубоко-глубоко. Раки могут долго терпеть, но негативные эмоции никуда не деваются, они лишь обрастают новыми слоями обиды и ненависти. Будьте уверены в том, что если вы обидите нежного и доброго Рака, он отплатит вам той же монетой, и вы узнаете, кто здесь самый злой.

На втором месте расположились Овны

Любой Овен горяч и напорист, поэтому неудивительно, что именно Овен может быть очень, очень зол. Крайне импульсивные, Овны рубят сплеча, зачастую не щадя человеческих чувств (даже своих). Что положительного во всей этой истории с Овнами – они, в отличие от тех же Раков, практически сразу заявляют, что с ними делать можно, а что нет. И если вы не понимаете слов (довольно прямых и понятных – в этом весь Овен), то пеняйте на себя. Овен не прощает неуважения и пренебрежения, так что достаточно просто вести себя с ним честно и открыто, чтобы не спровоцировать приступ гнева. Хорошая новость: злоба Овна не длится долго. Плохая новость: даже кратковременной вспышки достаточно, чтобы уложить вас на лопатки.

И на первом месте – Скорпионы

Самые загадочные, самые темные и непонятные – Скорпионы, они настоящие злодеи и мстители. Их злоба опасна, потому что они помнят абсолютно все, что вы им сделали плохого. Они могут носить в себе переживания всю жизнь, чтобы потом в один момент расквитаться с вами. Представляете, насколько злым может быть человек, годами не позволяющий себе выплеснуть свою злость? Если не хотите неприятностей, не обижайте Скорпионов. Дайте им шанс хотя бы немного понизить свой рейтинг злобы и перестать лидировать в топе самых злых знаков зодиака.

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