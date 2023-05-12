Удачно для стрижки
ГороскопКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскоп2023 годМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именинПриметыКалендарь приметРетроградный МеркурийМобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+

На них можно положиться: самые честные знаки зодиака

12 мая 2023ЗодиакДиана Сабитова

Каким знакам можно доверить все свои тайны?

На них можно положиться: самые честные знаки зодиака
Фото: deposit photos

Каждому из нас хотелось бы окружить себя людьми, заслуживающими доверия, теми, к кому можно спокойно повернуться спиной и быть уверенным, что никто не воткнет туда нож. Такое качество, как честность, присуще далеко не всем, но некоторые знаки зодиака получили его в подарок от Вселенной.

Козерог

Козероги слишком любят порядок и прямолинейность. Все, что касается лжи, изворотливости, двойных стандартов вызывает у них ощущение дисгармонии и они стараются дистанцироваться от таких людей и ситуаций. Их прямолинейность и неготовность идти на уступки часто вызывают критику, зато в их надежности можно быть уверенным. Козерог может соврать, но только в ситуации, когда тому есть важное обоснование – благая цель, спасение ближнего.

Скорпион

Скорпион так же отличается порядочностью, сам старается не врать и не терпит этого от других людей. Несмотря на то, что с ним бывает сложно ужиться, он держит свои обещания и идет до конца с теми, кого назвал друзьями и выбрал в партнеры. Рядом с ним ощущается надежность и уверенность. Если Скорпион попробует соврать, ему станет крайне некомфортно, поэтому он предпочитает «недоговаривать», замалчивать сложные ситуации.

Овен

Овны любят говорить правду и желательно в глаза. К сожалению, их бескомпромиссность мешает находить щадящие слова и подходящее время для такого разговора, но в одном можно быть уверенным точно – лгут они крайне редко, для них это слишком тяжело, из двусмысленных ситуаций предпочитают уходить, не думая, хлопнув дверью, не замечая того, как окружающие страдают от такого «правдорубства».

Стрелец

Еще один борец за правду- Стрелец. Готов отстаивать свои позиции огнем и мечем, нетерпим ко лжи и двуличию, чем часто доставляет массу недовольства окружающим, которые настроены не так решительно и готовы простить ближним небольшие неточности и прочие «грешки». Сам Стрелец врет крайне редко и неохотно, но в некоторых ситуациях лучше бы соврал. Ему трудно понимать, где уместно, а где нет отстаивать свои непримиримые позиции, и может так случиться, что от него просто захотят избавиться, как от слишком надоедливого и идеального.

Рамблер: последние новостиЕсть и плакать: что нельзя делать перед зеркаломЧто Джуна предсказала России перед смертьюГороскоп на 12 мая 2023 года — Рамблер/гороскопы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Зодиак
Три знака, заряженные на успех в ближайшие десять лет
Три знака, заряженные на успех в ближайшие десять лет
Зодиак
Вечно одинокие: женские знаки зодиака, от которых бегут мужчины
Вечно одинокие: женские знаки зодиака, от которых бегут мужчины
Народные приметы
Приметы на 13 мая: что нельзя делать в этот день
Приметы на 13 мая: что нельзя делать в этот день
Гадания
«‎Духи умерших преследовали нас»: истории людей, столкнувшихся с потусторонним
«‎Духи умерших преследовали нас»: истории людей, столкнувшихся с потусторонним
Зодиак
Жестокость в крови: самый безжалостный знак зодиака
Жестокость в крови: самый безжалостный знак зодиака
Гадания
Есть и плакать: что нельзя делать перед зеркалом
Есть и плакать: что нельзя делать перед зеркалом
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Зодиак
Четыре самых бессердечных знака зодиака
Четыре самых бессердечных знака зодиака
Зодиак
Самый отзывчивый знак зодиака, который поможет даже врагу
Самый отзывчивый знак зодиака, который поможет даже врагу
Психология
Ужасные привычки в отношениях, которые кажутся хорошими
Ужасные привычки в отношениях, которые кажутся хорошими
[object Object][object Object]