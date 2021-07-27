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Павел Глоба предрек важные перемены трем знакам зодиака

27 июля 2021ЗодиакУника Новости

Российский астролог Павел Глоба назвал трех представителей зодиакального круга, которым август принесет серьезные изменения в жизни.

Павел Глоба предрек важные перемены трем знакам зодиака
Фото: depositphotos

Согласно прогнозу, в последний месяц лета Скорпионам, Близнецам и Ракам важно быть начеку и не упустить шанс изменить судьбу к лучшему.

Скорпион

В августе Скорпионы могут круто изменить свою жизнь, но решиться на серьезный шаг будет нелегко. Важно прислушиваться только к себе, не стоит делиться сомнениями с другими людьми.

Близнецы

Тем, кто родился под знаком Близнецов, звезды сулят неожиданную возможность поменять место работы. Новая должность может принести достойный доход и перспективы продвижения по карьерной лестнице. Однако, несмотря на радужные планы и высокую вероятность исполнения желаний, существует риск сделать неверный выбор.

Рак

Людей, которые появились на свет под знаком Рака, ждет нескучный август. В большинстве случаев представители этого знака зодиака не склонны к авантюрам и не раз подумают, прежде чем ввязываться в сомнительное мероприятие. Однако в этом последнем летнем месяце можно пойти на риск, поскольку судьба будет к вам благосклонна, считает Глоба.

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