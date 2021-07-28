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Самые верные друзья по знаку зодиака

28 июля 2021ЗодиакГоворит Уфа

Созвездие, под которым рождается человек, наделяет его определенным характером и качествами.

Самые верные друзья по знаку зодиака
Фото: depositphotos

Так, астрологи убеждены, что среди следующих знаков зодиака можно найти верного и переданного друга.

Овен

Овны очень активные, живые и веселые люди. К ним чаще всего обращаются за советом. Несмотря на свою любовь к доминированию, это искренние и преданные друзья, которые всем сердцем переживают за близких им людей.

Телец

Тельцы очень надежные люди, которые не способны на подлые поступки. Они ценят людей, рядом с которыми им комфортно, поэтому все их друзья еще со школьной или студенческой скамьи. Представители этого знака всегда готовы прийти на помощь, поддержать и ободрить близких им людей.

Дева

Девы готовы жертвовать собой ради своих друзей. Однако число истинных друзей у Девы слишком мало, так как представители этого знака очень избирательные, когда дело касается окружения. Девы часто выкладываются по полной для построения отношений с людьми, даже если это стремление одностороннее.

Козерог

Козероги по природе своей очень ответственные люди. Именно поэтому люди стремятся равняться на них и ставят их в пример всем вокруг.

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