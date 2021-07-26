Под какими знаками рождаются «гулящие» женщины

Астрологи сообщили, что есть три знака зодиака, некоторые представительницы которых не отличаются верностью своим партнерам. Они имеют легкомысленный и непостоянный характер.

Женщина-Стрелец хочет видеть рядом с собой мужчину, который наполнен страстью к ней. Если избранник нетемпераментен, то представительницы этого Знака ищут желаемое на стороне. Часто женщина-Стрелец находит себе подходящего партнера, из-за чего брак трещит по швам.

Женщина-Водолей обожает любовные приключения и погружается в них с головой. Они способны на интимную связь даже на первом свидании. Именно поэтому такие женщины предпочитают интрижки, а не длительные серьезные отношения.

Женщина-Рыба стремится найти щедрого и богатого мужчину, который станет больше покровителем, чем мужем. Рыбы способны на все, чтобы затащить в постель такого мужчину. Как только все возможные блага из мужчины будут высосаны, женщина-Рыбы уйдет на поиски нового.