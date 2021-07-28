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Какие знаки зодиака обречены на богатую жизнь

28 июля 2021ЗодиакРИА "ФедералПресс"

Чтобы стать богатым, необходимо быть нетолько целеустремленным, но и родиться под правильным знаком зодиака.

Какие знаки зодиака обречены на богатую жизнь
Фото: depositphotos

Парапсихолог Оксана Лукина рассказала о том, представители каких знаков зодиака обречены разбогатеть.

Козероги

Они знают цену деньгам, трудолюбивы. К козерогам деньги тянутся сами. При этом они больше тратят, чем получают.

Девы

Представители этого знака зодиака чаще других становятся миллионерами. Они умеют экономить и правильно вкладывают деньги. Девы не хвастаются своим богатством, берутся за несколько дел сразу и со всем справляются.

Весы

Фортуна на их стороне, особенно в азартных играх. Как правило, весы добиваются большого состояния, не прикладывая усилий, экономны.

Водолеи

Они креативны, а их идеи уникальны. Нетрадиционное мышление помогает им достичь больших богатств. При этом им нужно быть осторожнее, так как вознаграждение не задерживается у них надолго. Будучи свободолюбивыми личностями, водолеи не привыкли отказывать себе в наслаждениях.

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