Знаки зодиака, которые встретят любовь в августе

Впереди август, прекрасное время для романтических встреч и свиданий.

Мы опросили астрологов, чтобы узнать, каким знакам зодиака повезет в любви в наступающем месяце. Звезды предсказали, что свою любовь суждено встретить четырем из двенадцати.

Телец в этом году преуспевает по всем фронтам – это же его год. В августе придет пора вплотную заняться личной жизнью тем, кто еще свободен. Это наиболее благоприятный месяц для того, чтобы встретить свою вторую половинку. Представителю знака важно учесть, что весьма вероятно, новое знакомство начнется с общего дела или необходимости помочь и будет мало похоже на романтическую историю. Однако в процессе общения Тельцу не нужно будет прилагать особых усилий, чтобы понравиться: все сложится само собой. Этот роман имеет все шансы со временем даже перерасти в брак.

Скорпиона «ждет» яркий роман, наполненный страстями. Начнется он, скорее всего, в отпуске или деловой поездке, но поглотит его без остатка. Отношения возникнут спонтанно и будут наполнены не только страстью, но и фонтаном разнообразных эмоций. Скорпион будет ревновать, уходить, прощать и возвращаться несколько раз. У этих отношений есть шансы стать долгосрочными при условии, что найдутся общие коммерческие интересы.

Водолей в этом августе рискует не на шутку влюбиться, причем в человека, который далеко не сразу будет способен ответить ему взаимностью. Поначалу это будут отношения, когда Водолею придется постараться, чтобы обратить на себя внимание и завоевать доверие. Но усилия окупятся, и ближе к концу месяца станет понятно, что такого партнера он искал долгое время. Если Водолею не надоест вкладываться в отношения, они могут стать самыми запоминающимися и продолжительными в его любовных историях.

У Рыб в августе закрутится неожиданный роман: у них начнутся отношения с кем-то из своего окружения, кого ранее они не рассматривали в подобном качестве. Возможно, Рыбы вдруг поймут, что давно влюблены в друга детства или коллегу по работе и это их сначала удивит, а затем заставит действовать. Рыбам не стоит сомневаться в правильности своего выбора: роман принесет множество положительных эмоций и, возможно, перерастет в нечто большее уже к осени.

Если ваш знак есть в нашем списке, смело отправляйтесь навстречу новой любви.