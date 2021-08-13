Вечная неуверенность в себе: самые закомплексованные знаки зодиака

Почему эти знаки зодиака вечно не уверенны в себе и что с этим делать?

Закомплексованность – это психологическое состояние человека, при котором он чувствует себя слабым, бессильным перед различными жизненными ситуациями. Оно проявляется в чрезмерной застенчивости, неуверенности в себе, скованности. Давайте разберемся, каким знакам зодиака приходится сталкиваться с этим состоянием чаще других!

Раки крайне эмоционально чувствительны. Поэтому ничего удивительного нет в том, что они испытывают трудности в общении с окружающими, хотя и могут это тщательно скрывать. Они остро чувствуют настроения других и не всегда могут понять, как правильно себя вести, предпочитают отмолчаться там, где нужно было бы выступить или вообще «уйти в себя». Ракам очень важно быть принятыми окружающими, поэтому они крайне остро реагируют на критику или любой негатив в свой адрес. В некоторых случаях могут развиваться фобии – боязнь выступлений, скопления людей и т.п.

Рыбы также крайне тяжело переживают негативную обратную связь от общества, а еще хуже – ее отсутствие. Рыбам важно быть добрыми, хорошими, идеальными и им все время кажется, что они могут и должны сделать что-то еще, чтобы мир их принял. Редко можно встретить Рыб с адекватной (не низкой и не чрезмерно высокой) самооценкой. Мир слишком опасный для них, поэтому они или находят себе опору в друге или партнере и уже вместе его осваивают, или уходят в себя – работают из дома, минимизируют контакты с окружающими. Другой вариант развития событий – Рыбы, наоборот, предлагают свою единственно верную точку зрения в любой ситуации, вне зависимости от того, спрашивали ли их мнения.

Дева и перфекционизм – это практически синонимы. Комплекс отличницы сопровождает этот знак на протяжении всего жизненного пути, пишет Astrohoroscope. Только они знают как будет лучше, правильнее. И очень сильно переживают о том, что сделали что-то не то, не так или недостаточно хорошо. Желание контролировать окружающих отпугивает от Дев друзей и партнеров, чем загоняет их в еще большее самокопание и поиск причин происходящего, а вывод, который они делают, звучит примерно так: «Я недостаточно хорош(а) для них».