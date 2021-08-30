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Астролог назвала три знака зодиака, которым разобьют сердце в сентябре

30 августа 2021ЗодиакВечерняя Москва

Сентябрь в 2021 году не для всех станет счастливым месяцем.

Астролог назвала три знака зодиака, которым разобьют сердце в сентябре
Фото: Кадр из фильма "Развод по-американски"

Астролог Лиана Жемчужная рассказала, каким знакам зодиака в первом месяце осени могут разбить сердце.

Овен

Представители этого знака могут разочароваться в тех, кому доверяли. Но звезды тут ни при чем — Овны упрямо не замечали и так очевидных вещей, просто в этом месяце они наконец прозреют. Зато грусть не продлится долго. Звезды говорят, что скоро рожденным под этим знаком встретится настоящая и взаимная любовь.

Козерог

Козероги переживут предательство близкого человека. После него у них есть два пути: простить партнера или разорвать с ним все отношения. Астролог уверена, что большинство выберет второй вариант. При этом не стоит потом сожалеть о сделанном, нужно просто жить дальше.

Скорпион

Их ждет разочарование в том, кого Скорпионы считали идеалом. Он окажется не тем, за кого себя выдавал. Это будет очень болезненно и разобьет сердце представителям этого знака. Астролог советует немедленно прекращать отношения и помнить, что люди не меняются, передает Newinform.

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