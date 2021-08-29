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Четыре знака женщин, способных променять любовь на деньги

29 августа 2021ЗодиакNews.ru

Астрологи назвали четыре знака женщин, которые могут предпочесть любви красивую жизнь.

Четыре знака женщин, способных променять любовь на деньги
Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

Они более склонны выбирать себе богатых ухажёров, хотя это ещё не означает, что именно так складывается их судьба, пишет портал Uznayvse.ru.

Телец

Дама-Телец готова делить с любимым трудности жизни, но надолго её не хватит. Через несколько лет она может увериться, то перемен не будет и пустится на поиски более богатого жениха. Успокоится такая дама, только когда засияет бриллиантами и нарядами от кутюр.

Близнецы

Представительницы Близнецов склонны мечтать о принце, не упустят шанс его окрутить. Но если к этому моменту у такой женщины будут семья и дети, то ей предстоит нелёгкий выбор. И вполне вероятно, она выберет принца. Отдельный вопрос, сможет ли она стать для него той самой единственной.

Скорпион

Девушка-Скорпион рождается исключительно для красивой жизни и легко её при желании получает. Ей нравятся дорогие рестораны, бутики, курорты. Если же на этот момент у дамы в наличии есть супруг-неудачник, то она его легко забывает, когда на горизонте появляется обеспеченный человек. Однако и богатый избранник может ненадолго задержаться в её жизни, и дама легко найдёт ему замену.

Водолей

Женщина-Водолей уверена, что прекрасная половина человечества должна купаться в роскоши, а не стирать носки и стоять у плиты. Не исключено, что она вскоре устанет от небогатого мужа и его нытья и променяет его на богатого любовника. Такая женщина может распрощаться с теми, кто её любит, но с годами одумывается, а время всё расставляет по своим местам.

В любом случае, предупреждают астрологи, человек сам хозяин своей судьбы, а гороскопы не постулаты и инструкция к действию, а всего лишь форма предупреждения.

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