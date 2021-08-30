Настоящие транжиры: кто из знаков зодиака не умеет экономить

Сегодня расскажем, какие знаки Зодиака самые экономные, а какие весьма расточительно относятся не только к деньгам, но и к другим ресурсам: времени, силам, здоровью, дружбе.

1 Раки

Раки экономны во всем. Они никогда не тратят просто так ни деньги, ни силы, ни время, не выкидывают еду, либо изначально покупая ровно столько, сколько нужно (или чуть меньше общего представления о необходимом), либо пуская остатки в дело. Они очень трепетно относятся к своему здоровью и к дружбе. И вообще они стараются только приумножать все, что имеют, — как материальное, так и невещественное. Причем они именно экономны, а не жадны, и легко делятся с людьми, которые им чем-то важны, порой даже с незнакомыми, но представляющими для них какой-то интерес.

2 Козероги

Второе почетное место достается Козерогам Вот уж кто действительно прижимист и экономит на всем, на чем можно. Козероги крайне неохотно расстаются с деньгами, и, если есть способ заплатить по минимуму или и вовсе не платить, они им обязательно воспользуются. Они не привыкли впустую тратить время и всегда находят, чем полезным заняться. Их здоровье, как правило, достаточно долго не требует пристального внимания, но они все равно стараются не вредить слишком уж сильно своему организму и сразу реагировать на симптомы (их трудоголизм не берем, это не лечится).

3 Тельцы

Тельцы не столько совсем уж экономны, сколько по-настоящему рациональны. Они точно знают, когда нужно проявить прижимистость, а когда экономия неуместна и даже вредна. Они легко тратятся на развитие своего бизнеса, на достижение физического комфорта, на отдых, на улучшение самочувствия, ибо знают, что все это очень правильные инвестиции, обеспечивающие рост их благосостояния. Дорожат они и человеческим ресурсом, особенно теми индивидуумами, которые могут быть им чем-то полезны.

4 Девы

Девы о-о-очень экономны по отношению к тем невещественным ресурсам, которые априори принадлежат лично им (время, здоровье, силы), к тем материальным, которые они добыли сами непосильным трудом (деньги, имущество), и к тому, что считают своим по праву (юридическому ли, рождения и т. п.). Чужими же ресурсами Девы не дорожат — легко транжирят деньги поклонников и родни, опаздывают, заставляя людей тратить на ожидание время и нервы, используют в своих целях то, что было дано им для выполнения должностных обязанностей.

5 Рыбы

Некоторые Рыбы вполне могли бы оказаться на первой строчке, разделив ее с Раками, но, так как представители этого знака традиционно делятся на два лагеря, им достается серединка рейтинга. Итак, часть их считает каждую копейку; отказывает себе в любой малости, как будто за что-то себя наказывая; по многу лет носит одну и ту же одежду; не разбрасывается такими ресурсами, как время и дружба. Другие же Рыбы весьма расточительны, не умеют экономить и копить, легко спускают зарплату на развлечения, наряды, аксессуары, удовольствия, поездки, странные прихоти; людьми они тоже не дорожат.

6 Львы

И снова с оговоркой. Львы легко транжирят деньги, порой и время, но крайне трепетно и экономно относятся ко всем тем вещам, которые им по-настоящему важны, — например, к инструментариям, связанным с их творчеством. К тому же, если у них как-то не очень с финансами, они временно перестают быть щедрыми, весьма тяжело расстаются с имеющейся наличностью и уж точно никогда не купят на последние деньги подарок кому бы то ни было, не отдадут то, что пригодится им самим; нужда заставляет их быть прижимистыми и отказывать другим ради себя любимых.

7 Весы

Конечно, они не очень рационально относятся к деньгам, однако во всем остальном весьма экономны. В первую очередь Весы крайне дорожат человеческим ресурсом и, как правило, по своей вине не теряют ни одной персоны из своего окружения. Плюс бережливы они со всем тем, что украшает их жизнь, делает ее более комфортной. Заботятся они и о своем здоровье, предпочитая перестраховаться и заранее провести профилактику, поберечь себя, воздержаться от чего-то вредного, чем потом столкнуться с последствиями беспечности.

8 Скорпионы

По большому счету Скорпионы могут быть весьма прижимистыми с теми, кто им почему-то не нравится, и по-настоящему дорожить теми ресурсами, которые считают невосполнимыми (время и дружба, этим самым временем проверенная), да и с близкими не щедры до тех пор, пока не обеспечат себя финансовой «подушкой безопасности». Но в остальном они чрезвычайно расточительны: делают себе и другим дорогие подарки, тратятся на престиж и удовлетворение честолюбивых амбиций, порой намеренно рискуют здоровьем.

9 Водолеи

Представители этого знака часто живут одним днем, с наслаждением покупают щедрые подарки друзьям, любимым и родственникам, легко тратятся на какие-то порой весьма странные свои «хочу», на поездки и на то, что делает их жизнь удивительной. Они с любопытством пробуют новое, расходуя на это иногда не только финансовые средства, но и время, и здоровье. Но! Они очень бережливо относятся к такому ресурсу, как дружба, и умеют отказывать себе в любых привычных удовольствиях, если ставят перед собой какую-то глобальную, крупномасштабную цель.

10 Овны

Которые ни разу не экономны. Они чрезвычайно легко расстаются с деньгами, могут влезть в кредит, даже если им просто вдруг приспичило кутнуть, погусарить, доставить удовольствие себе или кому-то им дорогому. Они не сильно задумываются о здоровье (если только не работают в медицине и не являются ребенком врача). Запросто тратят время и усилия на то, что, в общем-то, им совсем неважно. И только одним они порой очень дорожат — комфортом и спокойствием близких, а потому обычно понапрасну не нервируют их, стараются сразу решать их проблемы, стремятся помочь по мере своих сил и возможностей, коих у них, как правило, немало.

11 Стрельцы

Они ориентированы на свои цели и удовольствия, а потому для достижения первого и получения второго готовы отдать все, что у них есть. К тому же Стрельцы в принципе не зациклены на материальных ценностях, не сильно дорожат физическим комфортом и престижем своего жилья, у них просто нет потребности экономить, копить, на что-то откладывать. Задумываться о старости они, как правило, начинают тогда, когда она наступает, вот тогда и берутся решать финансовые и другие вещественные проблемы. Со здоровьем, кстати, все то же самое. И только друзей они, пожалуй, ценят по-настоящему, стараясь ими не разбрасываться.

12 Близнецы

Замыкают наш рейтинг Близнецы, которые живут взахлеб и не привыкли экономить какие-либо ресурсы. Они тратят деньги на всякую ерунду и не задумываются о завтрашнем дне, чаще всего у них нет финансовой «подушки безопасности», они регулярно влезают в долги и кредиты. Это же касается и здоровья — они пускаются во все тяжкие, игнорируют тревожные звоночки организма, врачей посещают раз в сто пятьдесят лет, ну или тогда, когда очень хочется поотлынивать от работы. Время не ценят, дружбой разбрасываются.