Какие мужчины особенно неохотно женятся

По мнению астрологов, мужчины, старательно избегающие свадьбы, появляются на свет под тремя знаками зодиака.

Мужчины-Близнецы обожают женское внимание, любят противоположный пол, и вообще в женском кругу чувствуют себя, словно рыбы в воде.

Они умелые обольстители и щедрые любовники. Ради отношений Близнецы способны почти на любые подвиги. Единственное, что они себе запрещают — по-настоящему влюбляться.Ведь в этом случае расставаться будет трудно. Лишь необходимость иметь семью и наследников заставляет мужчин этого знака жениться, и чаще всего этого происходит уже в зрелом возрасте.

Неисправимые романтики и искатели приключений Стрельцы настолько трепетно относятся к вопросу собственной свободы, что, случается, и в зрелом м возрасте затащить из в ЗАГС практически нереально.

Стрельцы общительны и жизнерадостны, с ними легко, они каждые отношения с дамой превращают в своеобразное увлекательное путешествие. Но у каждого такого путешествия должен быть свой причал.

Однако, едва дело доходит до скрепления уз, Стрельцы тут же дают обратный ход и вновь устремляются в «открытое море» — на поиски новых любовных приключений.

Несмотря на то, что они способны на сильные чувства, нежность, преданность, Водолеи не спешат привязываться к своей избраннице до тех пор, пока не убедятся, что этот вариант самый правильный.

Любовь с первого взгляда Водолеям не знакома, и на фоне сиюминутных переживаний они не готовы тут же бросаться в омут с головой. Но если уже уверились в своих чувствах и чувствах избранницы, этот союз станет вечным.