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Пять имен, под которыми рождаются самые надежные мужчины

1 сентября 2021ЗодиакРИА "ФедералПресс"

Каждая женщина мечтает, что ее возлюбленный сможет защитить ее.

Пять имен, под которыми рождаются самые надежные мужчины
Фото: Кадр из фильма "Дневник Бриджет Джонс"

Пять мужских имен практически гарантируют мужественность и надежность их обладателей.

Александр

С греческого это имя переводится как «защитник». Неудивительно, что рядом с мужчиной с таким именем женщинам легко чувствовать себя в безопасности. Такие мужчины чаще всего обладают обостренным чувством справедливости и силой воли. Однако жизнь им, как правило, не благоволит.

Андрей

Это имя переводится как «храбрый». Такие мужчины уверены в себе, отзывчивы к окружающим и надежны для близких. Им удается убеждать людей и вести их за собой.

Борис

Это имя обладает несколькими значениями, одно из которых – «борец», а другое – «видный». Обладатели данного имени чаще всего пользуются успехом у противоположного пола и не терпят, когда ими пытаются управлять. С возрастом такие мужчины часто становятся успешными и влиятельными.

Виктор

Значение имени – «победитель» – часто определяет судьбу его носителей. Мужчины с таким именем становятся очень успешными, на них можно положиться.

Евгений

Их отличает старательность. Нередко мальчики с таким именем еще в школе становятся выдающимися учениками. С возрастом их старательность перерастает в упорство и позволят таким мужчинам добиваться успеха. Они самостоятельны и не ударят в грязь лицом, сообщает «5-tv.ru».

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