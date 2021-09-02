Четыре знака зодиака, которых ждет черная осень

Астролог рассказала, кому не повезет в ближайшие три месяца.

Наступающая осень несет в себе сюрпризы – приятные и не очень. Но будучи предупрежденным, человек имеет все шансы выйти победителем из любой ситуации. Каким же знакам зодиака нужно подготовиться к предстоящим переменам особенно тщательно?

Тельцов этой осенью будут ожидать многочисленные «приветы из прошлого». Старые незавершенные дела, отношения, долги – все это будет обостряться. Отношений это тоже касается – могут всплыть старые обиды, недовольство друг другом и взаимные претензии. Плохой выход из ситуации – махнуть на все рукой, подумать «оно само рассосется». Если на эти проблемы закрывать глаза, они рискуют превратиться в серьезные трудности. Там, где нужны денежные вложения – подарки, инвестиции в развитии – лучше не скупиться. Если сейчас не заплатить, в будущем придется заплатить больше.

Ракам наступающая осень также приготовила не самое простое испытание – им придется выбирать между разумом и чувствами. Дело в том, что если Раки будут слишком много сил тратить на эмоциональные переживания их финансовое положение может резко пошатнуться. Крах проектов, увольнение с работы, отказы по важным делам – к сожалению, в ближайшие три месяца, чтобы сохраниться, нужно опираться на холодный ум и тратить много физических сил на решение деловых вопросов. Ближайшие месяцы – время для тяжелой и упорной работы, сообщает Astrorok.

Козероги вполне могут пасть духом этой осенью и даже впасть в депрессию. Много мелких неприятностей, проблемы со здоровьем, отсутствие поддержки – вот то, что может истончить их дух. Что делать? В своем напряженном рабочем графике найти место и время для отдыха и общения с близкими. Выделить время на активности, которые поднимают настроение. Отказаться от рисковых авантюр, требующих серьезных эмоциональных вложений – по крайней мере до наступления весны.

Водолеи рискуют потерять покой в семье, решая бесконечные проблемы на работе. Выбирая карьеру и самореализацию, они упускают важное, происходящее в семье. Если не удастся найти баланс и гармонию между этими двумя направлениями жизни, ситуация в семье может дойти до полного разрыва отношений.