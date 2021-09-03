Четыре знака зодиака, которым опасно носить с собой деньги в сентябре

Кому в этом месяце лучше оставлять свой кошелек дома?

Осень – не только время сбора урожая и подготовки к зиме, но и время покупок – спонтанных и давно запланированных. Ведь так хочется и себя порадовать, и подготовиться к новому сезону. Но есть несколько знаков зодиака, которым противопоказано иметь с собой большие суммы денег – ведь их можно легко лишиться и вместо удовольствия получить гору разочарования.

Увы, этот сентябрь совсем не улыбается Девам в плане финансов – их ждут крупные траты, денежные потери. От спонтанных покупок по принципу «как-нибудь расплачусь потом», а уж тем более от кредитов в этом месяце нужно воздержаться. Возможны неприятные сюрпризы – потеря бонуса по зарплате, ее сокращение, внезапная трата по хозяйству. Берегите свою финансовую подушку, в этом месяце может возникнуть ваш личный финансовый «черный день»!

Нельзя вкладывать деньги и тем более брать кредиты – все финансовые инвестиции в сентябре не принесут ожидаемой прибыли. От ставок и азартных игр в этом месяце тоже нужно воздержаться – проигрыши могут быть весьма существенные, друзьям в долг тоже давать денег не стоит – скорее всего, эти суммы не вернутся, хотя и будут очень нужны, пишет Astromeridian.

Повседневные траты будут выматывать, в сентябре будут постоянно появляться непредвиденные мелкие и крупные расходы: то починить кран, то заплатить штраф, то нужна новая куртка. В результате бюджет будет трещать по швам и возможно даже придется занимать деньги у родственников. Поэтому очень тщательно подходите к планированию финансовых расходов и не искушайте себя свободными деньгами в кармане.

Козерогам также стоит быть аккуратными в вопросе одалживания денег друзьям. Что бы ни просили, что бы ни сулили – этим долгам не суждено будет вернуться вовремя или не суждено вернуться совсем. Поэтому в этом сентябре давайте в долг только если готовы навсегда расстаться с этой суммой. С крупными покупками, особенно с теми, которые «себя порадовать», тоже стоит повременить. Чуть позже выясниться, что можно было купить и лучше, и дешевле, а неприятный осадочек останется.