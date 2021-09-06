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Самые меркантильные женщины в гороскопе

6 сентября 2021ЗодиакWMJ.ru

Астрологи назвали 4 представительниц зодиакального круга, которые обращают внимание на достаток партнера.

Самые меркантильные женщины в гороскопе

Женщины, рожденные под определенными созвездиями, оценивают мужчин по их доходу. Астрологи говорят, что Тельцы, Близнецы, Скорпионы и Водолеи самые меркантильные.

Телец

Стерлеград.ру поделились, что женщины-Тельцы способны пройти с любимым через все преграды даже без богатств. Однако они готовы оставить партнера, если видят, что у него нет потенциала и перспектив.

Близнецы

Женщины-Близнецы уверены, что выходить замуж необходимо за состоятельного человека, а потому заприметить его в толпе они смогут сразу.

Скорпион

Астрологи говорят, что женщины-Скорпионы рождены для красивой жизни. Представительницы этого знака стремятся встретить богатого ухажера.

Водолей

Женщины-Водолеи считают, что у роскошной женщины должны быть все блага и мужчина, который подарит сказочную жизнь.

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