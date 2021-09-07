Астролог составила рейтинг самых обаятельных женщин

Астролог Анна Зорина составила рейтинг наиболее обаятельных женщин в соответствии с их знаком зодиака.

Первую строчку в рейтинге занимает Скорпион. Представительницы данного знака зодиака регулярно будоражат умы мужчин и очень долго остаются в их памяти. И если даже мужчина не влюбляется в такую женщину, то испытывает стойкое чувство симпатии.

На втором месте расположились женщины-Водолеи. Они отличаются дружелюбием и общительностью. Представительницы данного знака зодиака легко находят общий язык с мужчинами и разделяют их хобби и увлечения. Поэтому такие женщины могут найти подход практически к любому представителю сильного пола.

Бронза досталась женщинам-Ракам. Это невероятно женственные натуры, которые больше других подходят на роль беззащитной принцессы, нуждающейся в прекрасном принце на белом коне. Представители данного знака зодиака очень обаятельны, поэтому с ними сложно конкурировать.

Четвертую строчку занимают женщины-Рыбы. Они наделены чем-то волшебным и манящим, но с другой стороны до конца не понимают своих преимуществ. Поэтому периодически не способны пользоваться своим потенциалом.

На пятом месте располагаются Весы. Это самые открытые и общительные девушки. Они обожают внимание и зачастую его получают в избытке. Но порой представительницы данного знака зодиака бывают чересчур навязчивыми.

Близнецы заняли шестую строчку рейтинга. Их обаяние и харизма заключаются в чувстве юмора и природной женственности. Представительницы данного знака зодиака знают свою силу, но зачастую используют ее слишком открыто, что отталкивает мужчин.

Мужчинам порой кажется, что девушки-Козероги не любят общение и предпочитают одиночество. Но это лишь заблуждение — Козероги просто недоверчивы. Несмотря на этот нюанс, у представительниц данного знака зодиака достаточно поклонников.

Женщины-Стрельцы привлекают мужчин своим образом — но жить в их динамичном ритме сможет далеко не каждый. Построить крепкие, долгосрочные отношения с представительницами данного знака зодиака будет непросто, но это не отменяет их обаяния и привлекательности.

Девы могут свести с ума представителей противоположного пола, но с ними крайне тяжело, потому что они пытаются контролировать абсолютно все, включая своего мужчину. У Дев огромный потенциал, который нужно просто вовремя раскрыть.

Овен располагается на десятой строчке рейтинга самых обаятельных девушек. Они отличаются природной добротой и обаянием, но сами принимают решение, кого подпускать к себе, а кого нет. Овны делают выбор и проявляют инициативу вместо того, чтобы включить врожденное очарование.

Львицы зачастую стремятся к финансовому успеху и делают это на территории мужчин. Но представители сильного пола могут воспринять бизнес-леди как соперника, а не как объект вожделения.

Девушки-Тельцы расположились на последней строчке в рейтинге астролога. Они невероятно притягательны и красивы внешне, но это может сильно отпугивать мужчин. Плюс ко всему такие женщины самодостаточны, умны и расчетливы.