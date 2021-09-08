Кто из знаков зодиака будет хранить верность до гроба

Знак зодиака может многое рассказать о вашей личности и характере, а также о потребностях и желаниях в любви и отношениях.

Ни один астрологический прогноз не может точно предсказать, как сложится ваша личная жизнь, будете ли вы на 100% верны или безрассудны.

Однако некоторые знаки просто более склонны быть верными, преданными и стойкими в любви, чем другие. Они обладают чертами характера и потребностями, которые подталкивают их к поиску стабильных и долгосрочных связей, а не к флирту. А некоторые знаки, наоборот, по своей природе легкомысленны. Когда они находят настоящую любовь, то могут остепениться, но добиться этого от них довольно нелегко.

Склонны к изменам:

1 Близнецы

Близнецы, как известно, натуры гибкие, легко приспосабливающиеся и всегда открытые для новых идей (и людей). Они постоянно ищут свежие новости и стимулы, не выносят скуки и застоя, общаются так, словно завтра наступит конец света, поэтому имеют склонность к изменам.

2 Львы

Львы — сексуальные создания, им необходимо, чтобы ими восхищались, любили и обожали, и они будут упорно стараться, чтобы получить в свой адрес комплименты и внимание. Очевидно, что это может быстро привести их к флирту, который будет развиваться быстрее и сильнее, чем они, возможно, планировали. Но похоть будет нести их дальше, что точно может завершиться изменой.

3 Овны

Овнами управляет Марс, бог секса и страсти. Можно сказать, что их планетарный управитель заставляет их делать это. Они воспринимают жизнь как соревнование, и любовь не исключение. Романтика — это игра, в которой нужно завоевать расположение других, как приз. А природа Марса заставляет их всегда следовать своему сердцу, а не голове.

4 Стрельцы

Стрельцы — самые большие любители флирта в зодиакальном пантеоне. Они ничего не могут с этим поделать. Они любят секс, обожают сближение и приключения, но в то же время им необходимо личное пространство и свобода быть настолько спонтанными, насколько это возможно. Каждый день для Стрельцов — это новое приключение, в том числе и в любовной жизни.

5 Скорпионы

Скорпион — сексуальный зверь, управляемый Марсом (секс и страсть) и Плутоном (хранитель гениталий), мысли Скорпиона никогда не отходят далеко от того, с кем, каким образом и где они будут заниматься любовью. Они способны хранить верность, но пока не пробудится глубокая страсть. Представители этого знака будут следовать за своими желаниями, куда бы они ни привели.

6 Весы

Весами управляет Венера, и это делает их неотразимыми для других. Они любят угождать людям и могут перевоплощаться, чтобы стать очаровательными и желанными для любого. Это также может привести их к ситуациям, которые они, возможно, не собирались так сильно обострять, но при этом от которых не хотят отказываться.

Верны в отношениях:

1 Козероги

Козероги — главные семьянины, которые любят строить надежные, безопасные и роскошные дома. Их внимание гораздо больше сосредоточено на домашнем очаге, чем на том, какие достопримечательности и предложения есть снаружи.

2 Раки

Раки невероятно верны тем, кого они любят, они обладают такой интенсивностью привязанности, которая превосходит все остальные знаки. При этом они требуют 100% верности в ответ и могут стать мстительными, если их отвергли, — тогда все ставки сделаны, и они пойдут на все, чтобы разбить вам сердце в ответ.

3 Рыбы

Рыбы — самый романтичный, любящий, отзывчивый знак Зодиака. Им больно причинять боль другим людям, в буквальном смысле слова, поскольку они являются прирожденными эмпатами. Поэтому измена для них — это серьезное «нет» на многих уровнях. Это неправильно, это больно, и это разрушает романтический образ, который они любят создавать и в котором живут.

4 Девы

Девы от природы доброжелательны. Они не любят подводить себя и других людей и сгорают от чувства вины и стыда даже за малейший совершенный проступок. Они осуждают себя по мелочам, поэтому измена создаст адскую яму стыда, из которой они, возможно, никогда не выберутся.

5 Водолеи

Водолеи слишком правдолюбивы, чтобы обманывать. Они обладают чистой душой, поэтому скорее скажут вам прямо, что их привлекает кто-то другой, чем заведут роман на стороне.

6 Тельцы

Тельцы — главные домоседы, которые любят уют, комфорт и уединение собственного гнездышка. Как и Весы, они управляются Венерой, поэтому любовная жизнь очень важна для них, но ими движет стремление к стабильности и уверенности, а не к вниманию и восхищению. Они относятся к типу людей с одним партнером на всю жизнь.