Кто из знаков зодиака будет хранить верность до гроба

Знак зодиака может многое рассказать о вашей личности и характере, а также о потребностях и желаниях в любви и отношениях.
Ни один астрологический прогноз не может точно предсказать, как сложится ваша личная жизнь, будете ли вы на 100% верны или безрассудны.
Однако некоторые знаки просто более склонны быть верными, преданными и стойкими в любви, чем другие. Они обладают чертами характера и потребностями, которые подталкивают их к поиску стабильных и долгосрочных связей, а не к флирту. А некоторые знаки, наоборот, по своей природе легкомысленны. Когда они находят настоящую любовь, то могут остепениться, но добиться этого от них довольно нелегко.
Склонны к изменам:
Близнецы, как известно, натуры гибкие, легко приспосабливающиеся и всегда открытые для новых идей (и людей). Они постоянно ищут свежие новости и стимулы, не выносят скуки и застоя, общаются так, словно завтра наступит конец света, поэтому имеют склонность к изменам.
Львы — сексуальные создания, им необходимо, чтобы ими восхищались, любили и обожали, и они будут упорно стараться, чтобы получить в свой адрес комплименты и внимание. Очевидно, что это может быстро привести их к флирту, который будет развиваться быстрее и сильнее, чем они, возможно, планировали. Но похоть будет нести их дальше, что точно может завершиться изменой.
Овнами управляет Марс, бог секса и страсти. Можно сказать, что их планетарный управитель заставляет их делать это. Они воспринимают жизнь как соревнование, и любовь не исключение. Романтика — это игра, в которой нужно завоевать расположение других, как приз. А природа Марса заставляет их всегда следовать своему сердцу, а не голове.
Стрельцы — самые большие любители флирта в зодиакальном пантеоне. Они ничего не могут с этим поделать. Они любят секс, обожают сближение и приключения, но в то же время им необходимо личное пространство и свобода быть настолько спонтанными, насколько это возможно. Каждый день для Стрельцов — это новое приключение, в том числе и в любовной жизни.
Скорпион — сексуальный зверь, управляемый Марсом (секс и страсть) и Плутоном (хранитель гениталий), мысли Скорпиона никогда не отходят далеко от того, с кем, каким образом и где они будут заниматься любовью. Они способны хранить верность, но пока не пробудится глубокая страсть. Представители этого знака будут следовать за своими желаниями, куда бы они ни привели.
Весами управляет Венера, и это делает их неотразимыми для других. Они любят угождать людям и могут перевоплощаться, чтобы стать очаровательными и желанными для любого. Это также может привести их к ситуациям, которые они, возможно, не собирались так сильно обострять, но при этом от которых не хотят отказываться.
Верны в отношениях:
Козероги — главные семьянины, которые любят строить надежные, безопасные и роскошные дома. Их внимание гораздо больше сосредоточено на домашнем очаге, чем на том, какие достопримечательности и предложения есть снаружи.
Раки невероятно верны тем, кого они любят, они обладают такой интенсивностью привязанности, которая превосходит все остальные знаки. При этом они требуют 100% верности в ответ и могут стать мстительными, если их отвергли, — тогда все ставки сделаны, и они пойдут на все, чтобы разбить вам сердце в ответ.
Рыбы — самый романтичный, любящий, отзывчивый знак Зодиака. Им больно причинять боль другим людям, в буквальном смысле слова, поскольку они являются прирожденными эмпатами. Поэтому измена для них — это серьезное «нет» на многих уровнях. Это неправильно, это больно, и это разрушает романтический образ, который они любят создавать и в котором живут.
Девы от природы доброжелательны. Они не любят подводить себя и других людей и сгорают от чувства вины и стыда даже за малейший совершенный проступок. Они осуждают себя по мелочам, поэтому измена создаст адскую яму стыда, из которой они, возможно, никогда не выберутся.
Водолеи слишком правдолюбивы, чтобы обманывать. Они обладают чистой душой, поэтому скорее скажут вам прямо, что их привлекает кто-то другой, чем заведут роман на стороне.
Тельцы — главные домоседы, которые любят уют, комфорт и уединение собственного гнездышка. Как и Весы, они управляются Венерой, поэтому любовная жизнь очень важна для них, но ими движет стремление к стабильности и уверенности, а не к вниманию и восхищению. Они относятся к типу людей с одним партнером на всю жизнь.