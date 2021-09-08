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Пощады не будет: названы самые жестокие знаки зодиака

8 сентября 2021ЗодиакУника Новости

Практически любого человека можно довести до состояния, когда он станет невероятно злым и жестоким.

Пощады не будет: названы самые жестокие знаки зодиака
Фото: Кадр из фильма "Исчезнувшая"

Однако с представителями пяти знаков зодиака нужно быть особенно осторожными, предупреждает победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

Дева

С одной стороны родившиеся под этим знаком люди вполне безобидны: они не склонны мстить, не хитрят и не обижают почем зря, сохраняют спокойствие даже в накаленной обстановке. Но стоит задеть что-то сокровенное и дорогое для них — они пойдут до конца, чтобы наказать обидчика

Водолей

Представители этого знака зодиака так же пытаются решить все мирным путем. Но на жестокость они непременно ответят жестокостью. По своей природе Водолеи всегда выступают за правду и справедливость, и если кто-то посмеет в их глазах пренебречь этими важными для них понятиями — ответ будет весьма жестким.

Стрелец

Их главное оружие — слово. Комбинация остроты ума, четкости мысли и чувства юмора создают настолько острый «коктейль», что вкусившие его оппоненты надолго запомнят его обжигающий вкус. Следует хорошо подумать, прежде чем спорить со Стрельцами.

Лев

Львы совершенно не выносят, когда задевают их самолюбие. Поэтому у представителей этого знака зодиака разговор, как правило, короткий. Если уж они приняли решение наказать обидчика — они ни за что его не изменят.

Скорпион

Характерной чертой Скорпионов является умение «жалить» хладнокровно. Они не бросаются на обидчиков с кулаками, но изводят их своим молчанием и тотальным игнором, даже если речь идет об очень дорогих для них людях. Даже если они любят и переживают за них — и виду не подадут.

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