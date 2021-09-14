Кнутом и пряником: как учить уроки с маленькими знаками зодиака

Вдохновляем своего ребенка учить уроки и слушать преподавателя внимательно.

В школе самое неприятное – это домашнее задание. А когда это не твое домашнее задание, а твоего ребенка – это двойная засада. О том, как учить уроки с детьми разных знаков зодиака, читайте в этой статье.

Овен всегда все хочет сделать сам – вот пусть и делает. Правда, лучше все же проверить его черновик перед тем, как он все перепишет. Другой вопрос – как заставить Овна сделать сначала на черновик...

Не бойтесь немного подгонять вашего маленького Тельца – он склонен делать все слишком медленно. Но не переборщите, иначе он вообще ничего делать не будет.

Все, что от вас нужно, – направить внимание своего Близнеца на то, что нужно. У детей-Близнецов не очень с концентрацией – помогите ее обрести.

Дети-Раки делают уроки долго и со слезами, потому что им не нравятся цифры, они хотят рисовать, а лучше – есть. Совет здесь – будьте милосердны. У вас такой ранимый ребенок, а эта учеба не стоит жертв!

Когда делаете уроки с маленьким Львом, постарайтесь, чтобы все выглядело так, будто Львенок все сделал сам. Его честолюбие даже в детстве – важнее всего.

Тут стараться особенно не придется – крошка-Дева все сделает сам. Просто не забудьте похвалить ребенка, за то, что он такой умненький и старательный!

Дети-Весы очень нерешительны и часто долго тянут, прежде чем начать наконец делать домашку. Все, что нужно от вас, – подтолкнуть их. И еще. И еще...

Внимание, главное правило – не критиковать. Пусть лучше уроки будут сделаны неидеально, маленький Скорпион всегда должен помнить, что он у вас – лучший! Иначе вырастет и будет страдать и мстить.

Дети-Стрельцы ненавидят занудство и рутину, поэтому заставить их сделать уроки труднее всего. Постарайтесь не давить на ребенка, исключите наказания за несделанное, дайте больше ответственности.

Козерог даже в детстве умнее, чем его родители. Так что просто оставьте его в покое и не забывайте раз в неделю расписываться в дневнике.

Самое трудное с маленьким Водолеем – узнать точно, что задали. Обзвоните мам из класса, запишите задания и пусть все делает сам: вы уже и так хорошо постарались!

Дети-Рыбы делают уроки долго и муторно (дольше даже, чем дети-Тельцы), так что просто оставьте их в покое, вы все равно ничем не поможете.