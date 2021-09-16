Три самых вредных учителя по знаку зодиака

Какие знаки зодиака станут самыми невыносимыми преподавателями?

От того, какой учитель у ребенка, зависит большая часть его успеваемости. Если учитель добрый, умный, любит детей и свой предмет – все будет супер. Но если учителя терзают собственные внутренние проблемы, и он срывается на учеников – пиши пропало. О самых вредных учителях по знаку зодиака читайте в этом материале.

Вот всем хорош учитель-Дева, но какой же он зануда. Или она. Тем более если учитель-Дева – старая Дева. Всегда точно помнит, что задала, делает по пять самостоятельных работ на неделе, сухая, строгая, умная, вредная. А еще она докапывается до внешнего вида – все должно быть чисто, опрятно, белый верх, черный низ. В общем, в учителе-Деве словно не хватает эмоций и хаоса. А дети – это настоящий хаос, если вы понимаете. Возможно, поэтому Девы и идут в учителя, чтобы иметь возможность стать немного сумасшедшими и живыми.

Ну, это скала. Это учитель, который требует полного соблюдения всех правил, у него нельзя не делать домашнее задание, нельзя не понимать, нельзя В общем, много чего нельзя. Оценки будут выставлены по всей строгости, эмоционального сопровождения на уроках не ждите (за этим к учителю-Льву). Зато Козерог может выучить гения – но разве это правда кому-то нужно?

О, это самый мстительный учитель. Ему не столько интересно, как ребенок учит предмет, сколько то, как он с ним разговаривает, как вообще себя ведет. Обидеться Скорпион может на что угодно, поэтому в классе часто царит напряженная атмосфера (создание напряжения – это вообще главная работа Скорпиона). Поэтому если у вас такой учитель, надо особенно заботиться об отношениях: не дерзить, не пререкаться, выражать уважение.