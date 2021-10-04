Как родитель-Рак психологически травмирует своего ребенка

Почему самый семейный знак в гороскопе калечит психику своего ребенка?

Знак Рака – это знак семьи и родительства. Можно подумать, что быть ребенком Рака – большое счастье (и часто так это и есть), однако некоторые минусы все же есть. Про три психологические травмы, которые родитель-Рак наносит своему ребенку, читайте в этой статье.

Лишение самостоятельности

Мама-Рак – это образец чрезмерно опекающей матери, которая не позволяет ребенку взять ответственность на себя и позаботиться о себе самостоятельно. Часто такому ребенку уже около тридцати, а мама до сих пор заботится. Это приводит, конечно, к инвалидизации психики: то, что человек мог бы делать для себя сам, он перекидывает на других людей. Женщины-Раки часто воспитывают детей (особенно мальчиков) так, что они потом не в состоянии приготовить себе еду, одеться по погоде, заработать денег. А причина только в том, что мама слишком много брала на себя, не оставляя ребенку возможности научиться справляться самостоятельно.

Эмоциональное использование

Раки очень эмоциональны. Часто они не справляются со своими эмоциями, и тогда справляться приходиться тем, кто рядом. И если рядом оказываются дети, им не позавидуешь. Родители-Раки вместо того, чтобы делиться эмоциями с равными партнерами, выплескивают все на ребенка. Ребенок, конечно, не в состоянии вынести такой шквал взрослых эмоций, и страдает от этого. Помимо большой нагрузки, которая подрывает психику, ребенок Рака еще и приучается к мысли, что быть таким сливным бачком для чужих эмоций – естественно.

Навязывание роли защитника/защитницы

Этим часто увлекаются матери-Раки. Дело в том, что не найдя себе сильного мужчину (а Ракини помешаны на таких), они начинают растить защитника и обеспечителя из своего ребенка. Они поощряют такие качества как лидерство, трудоголизм, эмоциональную сухость. Грубо говоря, они растят ребенка так, чтобы он вырос и защитил и обеспечил, спас мамочку (или папочку-Рака). Таким образом, у взрослого ребенка Рака проявляется запрет на то, чтобы быть просто собой и слушать свои желания. Женщины часто страдают от гнева и высокого уровня внутренней агрессии.