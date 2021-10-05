Как понять, что собеседник не умеет врать

В гороскопе всего три знака рубят правду-матку.

Мужчины лгут чаще женщин. Исследователи выяснили это, опросив 3 тысячи людей. Оказывается, сильный пол врет 1092 раза в год. Но и женщины любят лишний раз приукрасить - они врут 728 раза в год, сообщает BBC. Но есть все же и те, кто врать совершенно не умеет. О том, представители каких знаков зодиака отличаются природной честностью, читайте в этой статье.

Телец органически не переносит вранье. Те, кто обманывает Тельца, становятся его заклятыми врагами (поэтому особенно не рекомендуется обманывать детей-Тельцов, они замкнутся и отстранятся). Телец соблюдает договоренности, он глубоко честен и чист внутри, однако действует всегда так, как выгодно ему. Со стороны может показаться, что Телец поступает неправильно, нечестно – но это всего лишь вопрос морали. Телец никогда не продезинформирует вас, но может недоговорить что-то. Что это: ложь или нет? Для самого Тельца – точно нет. Для него это скорее средство достичь своей цели или избежать неприятного развития событий.

Стрелец – он за справедливость, поэтому не врет. Нет, он, конечно, мог бы, потому что ума ему обычно не занимать, но вот само вранье противно высокой идеалистичной стрельцовской натуре. Стрелец будет морализировать, уличать других во вранье, но сам останется кристально чистым. Дети, рожденные под знаком Стрельца, отличаются чистотой помыслов и некоторой наивностью, которая сохраняется на протяжении всей жизни. Стрелец – борец за правду и защитник всех слабых и угнетенных, и его неумение врать очень помогает ему в его славных делах.

Импульсивному Овну сложно врать, потому что он не врет самому себе. Прежде всего он кристально честен с собой, его желания и эмоции – словно на ладони. Овен не склонен к интригам, он прямолинеен и упрям. Если он что-то говорит – значит, так оно и есть (хотя из-за своей эмоциональности Овен может преувеличивать значимость некоторых фактов). Овна можно назвать упрямым и даже жестоким, но имея с ним дело, можно полагаться на его прямолинейность. Даже если Овен и захочет соврать, его эмоции все равно его выдадут – и он это знает.