Как воспитать ребенка, если он – Телец

Почему так важно зеркалить эмоции и обнимать своего маленького Тельца?

Все люди разные, а все дети – тем более. У каждого свой характер, каждому нужен свой подход. О том, как воспитывать ребенка, рожденного под знаком Тельца, читайте в этой статье.

Телец – второй знак на зодиакальном круге. Учитывая некоторые характерные особенности этого знака, можно вывести следующие рекомендации.

Не подгоняйте

Тельцы очень медлительны, и начинается это еще в детстве. Ребенок-Телец долго одевается, долго ест, долго делает уроки Иногда это выводит из себя и хочется его ускорить. Но делать этого не рекомендуется: своего вы не добьетесь, минимум – он начнет еще больше тормозить (ведь нарушили его ритм), максимум – начнет ужасно злиться. Уважайте внутренний ритм вашего ребенка!

Не кричите

Тельцы больше других знаков зодиака болезненно реагируют на крик. Ну, пожалуй, Рыбы еще его не выносят. Дети-Тельцы замыкаются, если чувствуют, что к ним настроены враждебно – они не выносят конфронтацию и крик. Если не хотите нажить врага в лице вашего ребенка, постарайтесь контролировать свои эмоции. Если вас что-то возмущает в поведении вашего Теленка, успокойтесь, а потом спокойно расскажите, что да как.

Зеркальте эмоции

И поскольку с эмоциями крошке-Тельцу надо помочь, просто отражайте их. Видите, что ему интересно, радостно – продемонстрируйте то же самое. Считывая чужие эмоции и состояния в контакте, ребенок-Телец учится понимать себя. Важный момент: если эмоции негативные, важно не зеркалить их в полной мере, уменьшая дозу, чтобы ребенку было легче справиться.

Помогайте найти себя

Дети, рожденные под знаком Тельца, очень талантливы. Часто у них есть какое-то любимое дело, которым они любят заниматься в одиночку, замечайте эти дела и ищите варианты, как можно дать ребенку делать то, что он любит, более свободно и полно. Водите на кружки, прислушиваясь к Тельцу, покупайте краски, скрипки – все, что ему нужно. Но главное – не заставляйте делать то, что нравится вам. Наблюдайте, что нравится ему.

Обнимайте

Дети-Тельцы (да и взрослые) очень зависят от своих физических ощущений, и любовь они принимают в виде ласки. Тельцам больше, чем другим, нужны касания, объятия и поцелуи – не забывайте обнимать своего ребенка почаще и чмокайте перед тем, как оставляете его в садике. Это поможет развить здоровую чувствительность и контактность и расскажем вашему Теленку о том, как сильно вы его любите.